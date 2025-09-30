Red Bull Racing heeft de interesse gewerkt van fans op social media. De renstal van Max Verstappen en Yuki Tsunoda heeft een teaser geplaatst van iets dat op woensdag 1 oktober bekendgemaakt zal worden.

Het Formule 1-circus heeft Europa inmiddels definitief achtergelaten voor de rest van het jaar en is begonnen aan de oversteek naar Singapore. Hier wordt aanstaande zondag op het Marina Bay Street Circuit de achttiende ronde van het wereldkampioenschap verreden. Het wordt een belangrijk weekend voor Max Verstappen en Red Bull Racing, omdat hier zal moeten blijken of de RB21 écht aanzienlijke winst qua performance heeft geboekt, of dat Monza en Azerbeidzjan uitzonderingen op de regel waren.

Artikel gaat verder onder video

Aankondiging Red Bull Racing

Hoe dan ook, Red Bull Racing lijkt het raceweekend in Singapore in stijl aan te willen vliegen. Op social media heeft het team een teaser geplaatst over iets wat op woensdag 1 oktober gelanceerd gaat worden. Veel fans hopen massaal dat het om een speciale livery voor Verstappen en Yuki Tsunoda gaat, al houden er een aantal hun hart vast. Red Bull Racing heeft namelijk in het verleden meer dan eens een bijzonder slechte zondag gekend als er met een eenmalig jasje werd gerreden. De kans is echter ook groot dat het om nieuwe merchandise in samenwerking met Hyberbeast en Castore gaat: twee kledingmerken.

Street circuit style: Dropping 01.10.25 🗓️ pic.twitter.com/uqqiK8pf8f — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 29, 2025

Gerelateerd