FIA inspecteerde RB19 Verstappen in Australië, Viaplay blijft groeien | GPFans Recap

Lars Leeftink

Woensdag 26 april 2023 21:41

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet de FIA weten dat het na de race in Australië de RB19 van Max Verstappen heeft geïnspecteerd, liet Viaplay weten dat het aantal abonnees wederom gestegen is, kondigde AlphaTauri aan dat Franz Tost na 2023 afscheid neemt van zijn rol als teambaas en opgevolgd wordt door Laurent Mekies en maakte de FIA het persconferentieschema voor de donderdag in Azerbeidzjan bekend. Dit is de GPFans Recap van 26 april 2023.

Auto Verstappen door FIA geïnspecteerd na chaotische race in Australië

Bijna een maand na de Grand Prix van Australië heeft de FIA bekendgemaakt dat de auto van Max Verstappen in Melbourne 'willekeurig' werd gekozen voor een uitgebreide inspectie. Dit doet het autosportorgaan na elke race als het gaat om de tien auto's die in de top tien eindigen tijdens de race. Meer lezen? Klik hier!

Tost stopt na 2023 als teambaas bij AlphaTauri, Mekies wordt zijn opvolger

AlphaTauri heeft meer duidelijkheid gegeven over de toekomst van het team en gaat de organisatie op de schop gooien. Het zusterteam van Red Bull Racing kondigde woensdag aan dat de huidige teambaas, Franz Tost, na dit seizoen afscheid gaat nemen van zijn huidige functie bij AlphaTauri. Tost zal wel als adviseur actief blijven bij het team. De opvolger van Tost wordt Laurent Mekies, die over gaat komen van Ferrari. Meer lezen? Klik hier!

Dit is het persconferentieschema voor de coureurs in Azerbeidzjan

Het heeft bijna een hele maand geduurd, maar komend weekend kunnen F1-fans zich eindelijk weer focussen op een raceweekend. Komend weekend staat doorgaans één van de mooiere races van de kalender op het programma: de Grand Prix van Azerbeidzjan. Dit weekend wordt het wellicht nog spectaculairder, met het aangepaste sprintraceweekend. Zoals altijd opent de Formuel 1 het weekend met de persconferenties op donderdagmiddag. Meer lezen? Klik hier!

Viaplay noteert opnieuw forse stijging abonnees: Nederland en Polen belangrijk

Viaplay, sinds 2022 de uitzender van de Formule 1 in Nederland, kreeg het afgelopen kwartaal opnieuw te maken met een groei in abonnees. Dit ondanks klachten die na en tijdens elk raceweekend weer te horen zijn en een prijsstijging van het abonnement. In het eerste deel van 2023 wist de streamingsdienst een groei van ruim 300.000 abonnees te bewerkstelligen. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen onthult eerste beelden van nieuwe samenwerking met Heineken

Max Verstappen en bierfabrikant Heineken maakten een tijdje geleden hun samenwerking bekend. De Nederlander liet vandaag samen met Heineken weten dat er een eerste filmdag is geweest. De tweevoudig wereldkampioen toonde woensdag op zijn Instagram een aantal korte beelden van die dag. Meer lezen? Klik hier!