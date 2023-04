Brian Van Hinthum

Woensdag 26 april 2023 09:46 - Laatste update: 10:29

Hoewel niet iedereen altijd even tevreden lijkt te zijn met de diensten van Viaplay, weet de uitzender van de Formule 1 in Nederland het afgelopen kwartaal opnieuw een groei in abonnees te bewerkstelligen. In het eerste deel van 2023 wist de streamingsdienst een groei van ruim 300.000 abonnees te bewerkstelligen.

Nadat de Formule 1-rechten in Nederland een tijd lang in handen waren van Ziggo Sport, werd er een te laag bod uitgebracht in de strijd om de rechten voorafgaand aan het 2021-seizoen. Het was destijds de Nordic Entertainment Group die de rechten in Nederland in handen nam en hun streamingsplatform Viaplay naar voren schoof om de races in Nederland te gaan verslaan. Inmiddels wordt er volledig geopereerd vanuit de Viaplay Group AB. In 2023 begint men aan het tweede jaar in Nederland.

Stijging in abonnees

Sinds de intrede van Viaplay is het Scandinavische streamingsplatform alleen maar in aantal abonnees gestegen. Ook na het eerste kwartaal worden de cijfers van de dienst weer naar buiten gebracht en blijkt dat het aantal totale abonnees van 7,3 miljoen naar 7,6 miljoen gestegen is, zo meldt RTL Nieuws. Drie miljoen van die totale abonnees zijn kijkers van buiten Scandinavië, waarbij er een groot deel van die drie miljoen bestaat uit Nederlanders en Polen, twee landen waar Formule 1 een populaire sport is onder de kijkers. "Lokaal relevante programma's en live sportverslaggeving blijven onze belangrijkste onderscheidende punten. We zagen de positieve impact van onze berichtgeving over het nieuwe Formule 1-seizoen", vertelt Viaplay in een verklaring.

Verlies stijgt ook

De totale omzet van de streamingdienst steeg flink naar 59 miljoen euro, wat weer te maken had met prijsstijgingen. Zo werd het abonnement in Nederland twee euro duurder. Er werd wel 49 procent meer verlies genoteerd, wat onder meer te maken heeft met de aanschaf van de dure Formule 1-rechten in Polen. Dat percentage verlies moet de komende jaren aan de hand van de stijgende abonnees zakken. "We liggen ook op schema om ons doel van 9 miljoen abonnees eind dit jaar te halen en 12 miljoen abonnees tegen het einde van 2025", besluit Viaplay CEO Anders Jensen.