Brian Van Hinthum

Woensdag 26 april 2023 11:32 - Laatste update: 11:33

Iets meer dan twee maanden geleden maakten Max Verstappen en bierfabrikant Heineken hun gezamenlijke samenwerking bekend. Inmiddels heeft de Nederlander er een eerste filmdag op zitten met Heineken en hij toont op zijn Instagram een aantal korte beelden van die dag.

Nadat Verstappen eerder met gameproducent EA Sports in zee ging, wist de wereldkampioen begin dit jaar een sponsorovereenkomst met biermerk Heineken te realiseren. De deal is gesloten in het kader van 'Players 0.0'. Het eerste gedeelte van de naam heeft betrekking op het simracen waar Verstappen actief mee bezig is naast zijn racebezigheden, terwijl 0.0 natuurlijk staat voor alcoholvrij bier. In het kader van de 'Don't drink and drive'-campagne zou het namelijk niet helemaal stroken om met een coureur in zee te gaan.

Eerste beelden

"Max spreekt zowel op als naast de baan een groot publiek aan”, sprak Jonathan O’Lone, Global Head of PR bij Heineken, destijds. “En met dat laatste bedoel ik met name de gamers, het simracen. Door het partnership met Max en allerlei activiteiten die we daaraan koppelen willen we ook in die wereld onze boodschap overbrengen.” Op de eerste video die Verstappen deelt waarin hij aanwezig is op een filmdag voor Heineken, is het dan ook geen verrassing dat we de regerende wereldkampioen zien zitten in een simrace set-up. Daarnaast poseert de Limburger met een alcoholvrij biertje.