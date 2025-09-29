Yuki Tsunoda leek eerder dit seizoen zijn kansen op een zitje bij Red Bull te moeten opgeven na een teleurstellende 13e plaats in Monza, maar sindsdien heeft hij zijn beste resultaat van het jaar weten te boeken met een zesde plaats in Azerbeidzjan. Deze prestatie kwam mede tot stand doordat de Japanner toegang kreeg tot de data van teamgenoot Max Verstappen, wat hem hielp zijn prestaties te verbeteren. Helmut Marko vertelt erover.

Na zijn verrassende promotie naar het Red Bull-team heeft de jonge coureur moeite gehad om zijn potentieel volledig te benutten. Hij heeft dit seizoen slechts 20 punten verzameld, waarvan 12 vóór de race in Baku. Hoewel zijn zesde plaats in Azerbeidzjan hem nog steeds ver achter de Nederlander laat, biedt het hem een sprankje hoop in zijn strijd voor een zitje bij Red Bull of Racing Bulls. Tsunoda staat momenteel op de zeventiende plaats in het wereldkampioenschap.

Meer coachen

Marko benadrukt dat er na Monza een andere aanpak nodig was, waar de Japanner soms een seconde langzamer was dan Verstappen. "We hebben besloten om hem meer te coachen vanwege zijn geringere ervaring in vergelijking met Max. We hebben de auto meer naar zijn wensen afgesteld", aldus Marko tegenover Sky Deutschland. Het lijkt zijn vruchten af te werpen, gezien zijn prestatie in Bakoe. De aanpassingen aan de auto en de focus op coaching hebben bijgedragen aan zijn verbeterde racepace.

Belangrijkste race Tsunoda

Ook kreeg Tsunoda lof van teambaas Laurent Mekies, die hem vorig jaar ook al bij Racing Bulls begeleidde. Hij noemde de race in Azerbeidzjan de beste van het seizoen voor Tsunoda. Terwijl Red Bull voor een belangrijke beslissing staat over wie Verstappen in 2026 zal vergezellen, blijft de Japanse coureur strijden, met zijn contract dat aan het einde van dit seizoen afloopt. De beslissing over de teamgenoot van de Limburger zal naar verwachting eind oktober vallen, waarbij ook Racing Bulls-rookie Isack Hadjar een serieuze optie lijkt te zijn.