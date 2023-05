Frijns stipt veiligheidsprobleem aan na flinke crash: 'Hoop dat de FIA daar wat mee gaat doen'

Kimberley Hoefnagel

Robin Frijns raakte aan het begin van het Formule E-seizoen flink geblesseerd tijdens een crash. Hoewel de Nederlander tijdens het racen nog altijd enige hinder ondervindt van zijn verwondingen, gaat het weer een stuk beter. In gesprek met GPFans blikt hij terug op de afgelopen periode.

Frijns maakte eind vorig jaar de overstap van Envision Racing naar het team van ABT CUPRA. Tijdens zijn allereerste race met dit nieuwe team, de E-Prix van Mexico-Stad, ging het echter goed mis. De Nederlander crashte, waarbij hij enkele botbreuken opliep en ruim twee maanden aan de zijlijn moest blijven. Hoewel de problemen nog niet helemaal verholpen zijn, mag de Maastrichtenaar weer gewoon in actie komen. In gesprek met GPFans geeft Frijns een update over hoe het nu met hem gaat. "Ja, het gaat. Ik heb nog steeds een beetje een flexibiliteitsprobleem. Of nou ja, een probleem wil ik het niet echt noemen", voegt hij er snel aan toe.

"Het is gewoon dat die plaat die hier zit, die zit er nog steeds in en die is redelijk dik. Dus naar achteren is een beetje een moeilijk verhaal voor mij. Die plaat gaat weg, maar die kan na het seizoen pas weggehaald worden. Ik moet hier dus nog even mee overleven." De Maastrichtenaar wijst naar een groot litteken op de bovenkant van zijn hand. "Hier stak het bot uit. Ik had een open botbreuk, dit bot was eigenlijk in vier delen gebroken. Dus ze hebben hier echt liggen timmeren, hier alleen zitten al iets van zeven of acht pinnen in, om het bot proberen bij elkaar te zetten."

Frustrerende situatie

"Het was heel erg frustrerend. Nieuw team - of ja het was een oud team waar ik voor gereden heb in de DTM – maar je wil het seizoen zo niet beginnen. Uiteraard niet. En vooral omdat we eigenlijk gewoon een slechte auto hebben dit jaar, wil je er zo snel mogelijk voor zorgen dat de auto beter wordt door het jaar door en je bent gewoon niet daar om de verbinding te maken. Het is een soort van teleurstelling, je laat het team in de steek – niet dat ik er iets aan kan doen, maar zo’n gevoel is er wel."

Frijns mocht tijdens de E-Prix van São Paulo eindelijk weer terugkeren, maar als het aan hem had gelegen, was hij eerder alweer in actie gekomen. "Ik wou eigenlijk heel graag instappen in Kaapstad, maar ik mocht niet van de dokter, aangezien het bot nog niet genezen was", legt hij uit. "Ik was er wel echt heel hard op tegen, ik wilde echt heel graag instappen. Als rijder wil je als zoiets gebeurt het liefst morgen weer direct instappen. Dat was ook het eerste wat ik vroeg toen ik wakker werd na de operatie: ‘Wanneer kan ik terug instappen?’ Je moet gewoon geduldig zijn, maar dat [geduld] had ik niet echt."

Veiligheidsproblemen Gen 3

Sinds dit seizoen wordt er in de Formule E met de Gen 3-wagens gereden. Tot op heden is Frijns hier echter nog niet over te spreken. "Ik vind de auto er niet echt mooi uitzien, dat is de mening die ik heb. Stuurt gewoon ontzettend zwaar, daarom hebben we veel van die ongelukken, zoals die van mij. Antonio [Félix da Costa] had hetzelfde probleem, [Sébastien] Buemi had hetzelfde probleem en nog iemand. Dus het helpt niet qua veiligheid." Ook de switch van Michelin-banden naar hardere Hankooks is niet ideaal. "Er zijn wel een aantal punten die ik liever anders gezien had, maar dat is achteraf altijd makkelijk om te zeggen uiteraard."

Die veiligheidsproblemen bespreken Frijns en zijn collega's natuurlijk wel met de FIA, al verwacht hij niet dat er op korte termijn veranderingen doorgevoerd zullen gaan worden. "Je kunt vandaag of morgen niets veranderen, dus daar moeten we nu mee leven. Dan is het aan de FIA om – ik denk niet volgend jaar maar vooral voor de Generatie 4 die gaat komen – alle dingen die wij zeggen te kunnen behandelen. We staan wel redelijk kort in contact met de FIA met de rijders, dus we geven wel onze meningen in de gesloten briefing, dus ik hoop wel dat ze daar iets mee gaan doen ja."