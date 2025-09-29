Kelly Piquet bewondert 'gewaagde kledingcollectie' op catwalk in Milaan
Kelly Piquet, we kennen haar allemaal als de vriendin van Max Verstappen, maar de Braziliaanse brunette timmert ook zelf haar aan de weg. Piquet is zowel model als influencer en was daarom afgelopen week in Milaan om de 'gewaagde' show van max Mara bij te wonen.
25 september vond in Milaan de Max Mara show voor de voorjaars- en zomercollectie van 2026 plaats. Max Mara is een Italiaanse luxemodehuis en ontwerpt met name kleding en accessoires voor 'de moderne vrouw'. Het merk produceert veelal ontwerpen die zowel voor zakelijke als casual gelegenheden geschikt zijn. Maar ditmaal koos Max Mara een andere richting, die omschreven wordt als 'gewaagd'. Piquet was erbij aanwezig en deelde hiervan ook enkele kiekjes en video's op haar officiële Instagram-account.
Kelly Piquet in Milaan voor 'gewaagde' Max Mara collectie
Modeblad Harpers Bazaar stelt dat Max Mara afweek van haar klassieke invalshoek. "Op de catwalk van nu zien we niet alleen extra korte broekjes, maar ook cropped tops en de mini-rok in overvloed", aldus de mode-experts. Dat gewaagde zit in 'extra korte broekjes' en 'cropped tops'. Ook wordt 'bij elke look de nadruk op de taille gelegd'. Piquet mocht dat allemaal van dichtbij meemaken. Op beelden die ze deelde op haar social media is te zien dat ze op de eerste rij zat bij de catwalk. Ook deelde ze een aantal foto's van haarzelf, die je hieronder kunt bekijken.
