Kumpen ziet Verstappen racen op de Nordschleife: "Nooit niet aan het racen"
De moeder van Max Verstappen, Sophie Kumpen, is ook aanwezig bij het GT3-debuut van de viervoudig F1-kampioen op de Nordschleife. Verstappen zit inmiddels langs de kant toe te kijken terwijl teamgenoot Chris Lulham de voorsprong die hij had opgebouwd, probeerde vast te houden.
Verstappen moest zaterdagmiddag vanaf P3 vertrekken en sloeg direct toe in de eerste bocht. Daarna had de Red Bull-coureur weinig te duchten van de concurrentie, voornamelijk van het Haupt Racing Team, met momenteel Vincent Kolb achter het stuur. Aan het einde van de eerste stint kwam Verstappen nog in de buurt van het ronderecord van de Nordschleife, maar moest uiteindelijk twee seconden toegeven. In de tweede stint bleef Verstappen achter het stuur van de Ferrari 296 GT3 en wist hij de voorsprong uit te breiden naar meer dan een minuut. Daarna nam Lulham het stuur over.
Hoewel het team van Verstappen op weg lijkt naar de overwinning, was het voor hem nog steeds een weekendje vrij van de Formule 1. Kumpen deelde op Instagram nog een kiekje van voor de race, die om 12:00 uur van start ging, met de woorden: "Wederom een weekend, wederom een race. Nooit niet aan het racen."
