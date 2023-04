Brian Van Hinthum

Woensdag 26 april 2023 14:58

Felipe Massa is momenteel bezig samen met een team aan advocaten om te kijken of hij de wereldtitel van 2008 alsnog op zijn naam geschreven kan krijgen. Het gaat daarbij volgens de Braziliaan om de illegale Crashgate-race in Singapore van dat jaar, waardoor hij uiteindelijk punten tekort komt op Lewis Hamilton. Emerson Fittipaldi beschuldigt echter Bernie Ecclestone van opruiing.

Het is inmiddels alweer een kleine vijftien jaar geleden, maar het verliezen van de wereldtitel in 2008 zit nog altijd niet lekker bij Massa. De Braziliaan viste dat jaar in de laatste ronde van de slotrace in São Paulo achter het net, toen Timo Glock de verkeerde banden onder zijn wagen had zitten. In de wisselende omstandigheden op Interlagos was Glock in de laatste ronde niet meer vooruit te branden, waardoor Hamilton op het allerlaatste moment de Duitser kon passeren, een plekje opschoof en bij het vallen van de vlag tóch zijn eerste wereldtitel uit zijn loopbaan wist te pakken.

Artikel gaat verder onder video

Crashgate

Na opmerkingen van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is het balletje over dat wereldkampioenschap echter weer gaan rollen. Er wordt verwezen naar de illegaal verlopen Grand Prix van Singapore, de wereldberoemde en beruchte Crashgate. In de pit stop tijdens de Safety Car-periode die door Nelson Piquet van Renault expres was veroorzaakt, nam Massa de brandstofslang mee en verloor daarmee zeer kostbare tijd en posities. Als de resultaten van deze race niet mee zouden tellen, had de toenmalig Ferrari-coureur de titel op zijn naam geschreven met vijf punten voorsprong op Hamilton.

Nieuws genereren

Het balletje ging dus rollen na opmerkingen van Ecclestone, die zei dat ze er eigenlijk al in 2008 achter waren dat de race in Singapore niet legaal was en dus de uitslag onrechtmatig verklaard had moeten worden. "Dit is allemaal begonnen door Bernie Ecclestone", briest Fittipaldi. "Het is typisch Bernie! Hij wilde gewoon controverse creëren. Het is gewoon om wat nieuws te genereren", zegt de oud-wereldkampioen tegenover The Mirror over de opmerkingen. "Ik zou het wel als Braziliaan geweldig vinden als Felipe wereldkampioen wordt. Maar als je er over nadenkt, maakte Ferrari zelf en fout tijdens de pitstop. Het resultaat van de race zou niet veel veranderd worden. Het is heel lastig dat om te keren, maar dat is mijn mening. Natuurlijk ben ik wel honderd procent pro Felipe Massa."