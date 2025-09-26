Kimi Antonelli begon sterk aan zijn F1-carrière, maar hij maakte een zomer met een boel dieptepunten mee. Een oorzaak die hieraan zou hebben bijgedragen, is echter mogelijk gevonden. De simulator van Mercedes stond naar verluidt niet goed afgesteld. Afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan sleepte hij eindelijk weer een topvijfresultaat binnen.

Antonelli scoorde 48 punten tijdens de eerste zes raceweekenden van de Formule 1. In de tien Grands Prix die volgden vóór Azerbeidzjan, kwamen er in totaal slechts 18 punten bij en dat was inclusief een podium in Canada - hij werd toen derde. In Emilia-Romagna en Spanje viel hij namelijk uit door mechanische problemen en in Oostenrijk en op Silverstone kwam hij niet aan de finish door crashes. De jonge Italiaan was kansloos in Monaco na een crash in de kwalificatie, had totaal geen snelheid in België, en verspilde punten in Zandvoort door straffen voor contact met Charles Leclerc en te hard rijden door de pitstraat.

Problemen met simulator

Had Antonelli geen last van mechanische problemen, crashes of straffen, dan was de pace vaak alsnog ver te zoeken. Iets wat zou hebben bijgedragen aan de tegenvallende zomer van de Mercedes-coureur is naar verluidt de simulator. Volgens het doorgaans betrouwbare The Race was de Mercedes-simulator ingesteld met te veel grip vergeleken met hoe de circuits in het echt aan zouden voelen. Natuurlijk ben je als F1-coureur niet puur en alleen afhankelijk van de simulator, maar toch is het een cruciaal onderdeel van de voorbereiding op een Grand Prix, al helemaal voor een rookie.

Teambaas Toto Wolff noemde Antonelli's P9-finish op Monza "teleurstellend", maar na Bakoe was hij wel trots op zijn coureur: "Hij is erg sterk teruggekomen. Na maanden waarin hij het keer op keer lastig had met de races in Europa, om dan hier naartoe te komen en een solide P4 te pakken, terwijl hij met de koplopers mee kon komen... Dat is iets waar we op verder kunnen bouwen."

