Tom Coronel is enthousiast over het debuut van Max Verstappen in de GT3-klasse op de legendarische Nürburgring-Nordschleife. De Red Bull-coureur maakt zijn racedebuut in de GT3-serie met een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing. Coronel, die zelf ook aan de start staat, vindt het geweldig dat de viervoudig F1-kampioen ook aanwezig is.

Coronel, die al meerdere keren in de Porsche Cup op de Nürburgring reed, vindt het circuit geweldig en is blij dat er maar liefst 110 auto's op de inschrijflijst staan voor de negende ronde van de Nürburgring Langstreken-Serie (NLS). Hij vergelijkt de snelheid van de GT3-auto's met die van de Porsche Cup en denkt dat de Nederlander per ronde zo'n twintig seconden sneller zal zijn. "Maar het is natuurlijk vooral ongelooflijk gaaf dat de wereldkampioen ook de Nordschleife ontdekt heeft, want hierdoor kunnen nog meer mensen zien hoe geweldig dit circuit is!", zo vertelt Coronel in gesprek met Motorsport.com.

Eigen ervaring

"Dat ook Max Verstappen zaterdag voor het eerst met een GT3-auto aan de start staat, maakt het natuurlijk ook voor ons extra speciaal", zo vervolgt hij enthousiast. De ervaren Coronel haalt zijn eigen ervaringen aan om de aantrekkingskracht van de Nürburgring te benadrukken. "Als je al zo lang racet als ik, dan raak je niet meer zo snel opgewonden, maar als ik naar de Nürburgring rijd, dan heb ik altijd nog een enorme lach op mijn gezicht, gewoon omdat het zo bijzonder is", vertelt Coronel.

Bucket list

Hij beschrijft de Nürburgring als een 'bucket list'-ding voor echte racers, een droom die ook de Limburger wil najagen. "De lengte van de baan, de hoeveelheid bochten, het grote aantal auto's in het veld, de onderlinge verschillen met snelle en langzame auto's, waarbij we die laatste altijd 'bewegende chicanes' noemen. Iedere ronde is weer nieuw en anders. Ik begrijp heel goed dat Max hier graag de 24-uursrace wil rijden, want dat heb ik ook al 14 keer gedaan! Dat is echt een 'bucket list'-ding, iets voor echte racers!"