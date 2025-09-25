GPFans kan bevestigen dat Max Verstappen aankomende zaterdag zijn GT3-debuut zal maken op de Nürburgring Nordschleife. Hij zal de nummer-31 Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing besturen op het beruchte circuit in de Eifel. De Red Bull F1-coureur wordt vergezeld door zijn protegé Chris Lulham.

