VIDEO | Verstappen maakt GT3-racedebuut met Ferrari | GPFans News
GPFans kan bevestigen dat Max Verstappen aankomende zaterdag zijn GT3-debuut zal maken op de Nürburgring Nordschleife. Hij zal de nummer-31 Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing besturen op het beruchte circuit in de Eifel. De Red Bull F1-coureur wordt vergezeld door zijn protegé Chris Lulham.
