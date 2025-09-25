close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen, Red Bull, Monaco, 2025

Doornbos over titelkansen Verstappen: "Hij rookte de ene na de andere sigaret, nu eentje minder"

Doornbos over titelkansen Verstappen: "Hij rookte de ene na de andere sigaret, nu eentje minder"

Jan Bolscher
Max Verstappen, Red Bull, Monaco, 2025

In de dynamische wereld van de Formule 1, draait alles om innovatie en technische updates. Robert Doornbos bespreekt in zijn podcast 'The Pit Talk' de impact van de recente veranderingen aan de auto van Red Bull, met name de nieuwe vloer die in Monza is geïntroduceerd.

De introductie van de nieuwe vloer heeft ervoor gezorgd dat Max Verstappen indrukwekkende overwinningen uit het vuur heeft weten te slepen in Monza en Baku. De nieuwe technische update blijkt een enorm belangrijke factor te zijn geweest in zijn succes, ondanks dat hij met nog negen races te gaan een achterstand van 69 punten heeft op WK-leider Oscar Piastri. Maar zoals Doornbos ons herinnert, is de Formule 1 een sport waarin van alles kan gebeuren.

Nieuwe vloer Red Bull

Volgens Doornbos is de vloer van een Formule 1-auto een van de belangrijkste onderdelen als het aankomt op performance, en goed voor 65 procent van de downforce. "De vloer is goed voor 65 procent van je downforce", legt hij uit. "Onder de huidige reglementen speelt dit onderdeel van de auto dus een zeer belangrijke rol. Dus als je op dat vlak iets vindt..."

Dominantie in Baku

Daarnaast lijkt Pierre Waché, die de leiding heeft overgenomen van Adrian Newey, een stuk minder gestrest. "Pierre Waché, die het stokje heeft overgenomen van Adrian Newey, rookte tijdens de eerste seizoenshelft de ene sigaret na de andere achter de garage. Hij maakte een gestreste indruk. Volgens mij rookt hij er nu eentje minder. Niet dat hij nu achterover kan leunen, want dat kun je nooit in de Formule 1, maar het lijkt erop dat hij iets op het spoor is gekomen wat hij vervolgens verder is gaan ontwikkelen." 

Verwacht het onverwachte

"Verwacht het onverwachte", zegt Doornbos. "De Formule 1 is altijd onvoorspelbaar." De ontwikkelingen bij het team van Red Bull laten in ieder geval zien hoe belangrijk innovatie en technische updates zijn in de strijd om de wereldtitel. Het raceweekend in Singapore zal cruciaal zijn om te bevestigen of de auto momenteel de snelste van het veld is.

Hoe belangrijk is technologische innovatie voor succes in de Formule 1?

217 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing
Wolff onthult: 'Gesprekken met Verstappen waren meer persoonlijk van aard'
Max Verstappen

Wolff onthult: 'Gesprekken met Verstappen waren meer persoonlijk van aard'

  • 2 uur geleden
Grosjean keert bijna vijf jaar na angstaanjagende crash terug in F1-auto
Romain Grosjean

Grosjean keert bijna vijf jaar na angstaanjagende crash terug in F1-auto

  • Vandaag 11:00
  • 1

Net binnen

Hoe Fernando Alonso wereldtitels behaalde dankzij 'foefje' van Red Bull-ontwerper
Alonso in 2005 en 2006

Hoe Fernando Alonso wereldtitels behaalde dankzij 'foefje' van Red Bull-ontwerper

  • 22 minuten geleden
Norris moest het in Bakoe zonder vriendin doen: dít was de oorzaak van haar afwezigheid
Magui Corceiro

Norris moest het in Bakoe zonder vriendin doen: dít was de oorzaak van haar afwezigheid

  • 51 minuten geleden
Do or die voor Hamilton in 2026: Ferrari een optie voor Verstappen in 2027?
Toekomst Hamilton en Verstappen

Do or die voor Hamilton in 2026: Ferrari een optie voor Verstappen in 2027?

  • 1 uur geleden
  • 2
 Bedenker van Verstappen-lied onthult van Max te hebben gehoord: 'Is nog wel een ding'
Tu tu tu du, Max Verstappen!

Bedenker van Verstappen-lied onthult van Max te hebben gehoord: 'Is nog wel een ding'

  • 1 uur geleden
  • 1
 Van Gerwen en Littler kunnen het niet laten en volgen zege Verstappen tijdens toernooi
Grand Prix van Azerbeidzjan

Van Gerwen en Littler kunnen het niet laten en volgen zege Verstappen tijdens toernooi

  • 1 uur geleden
Wolff onthult: 'Gesprekken met Verstappen waren meer persoonlijk van aard'
Max Verstappen

Wolff onthult: 'Gesprekken met Verstappen waren meer persoonlijk van aard'

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x