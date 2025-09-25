Doornbos over titelkansen Verstappen: "Hij rookte de ene na de andere sigaret, nu eentje minder"

In de dynamische wereld van de Formule 1, draait alles om innovatie en technische updates. Robert Doornbos bespreekt in zijn podcast 'The Pit Talk' de impact van de recente veranderingen aan de auto van Red Bull, met name de nieuwe vloer die in Monza is geïntroduceerd.

De introductie van de nieuwe vloer heeft ervoor gezorgd dat Max Verstappen indrukwekkende overwinningen uit het vuur heeft weten te slepen in Monza en Baku. De nieuwe technische update blijkt een enorm belangrijke factor te zijn geweest in zijn succes, ondanks dat hij met nog negen races te gaan een achterstand van 69 punten heeft op WK-leider Oscar Piastri. Maar zoals Doornbos ons herinnert, is de Formule 1 een sport waarin van alles kan gebeuren.

Nieuwe vloer Red Bull

Volgens Doornbos is de vloer van een Formule 1-auto een van de belangrijkste onderdelen als het aankomt op performance, en goed voor 65 procent van de downforce. "De vloer is goed voor 65 procent van je downforce", legt hij uit. "Onder de huidige reglementen speelt dit onderdeel van de auto dus een zeer belangrijke rol. Dus als je op dat vlak iets vindt..."

Dominantie in Baku

Daarnaast lijkt Pierre Waché, die de leiding heeft overgenomen van Adrian Newey, een stuk minder gestrest. "Pierre Waché, die het stokje heeft overgenomen van Adrian Newey, rookte tijdens de eerste seizoenshelft de ene sigaret na de andere achter de garage. Hij maakte een gestreste indruk. Volgens mij rookt hij er nu eentje minder. Niet dat hij nu achterover kan leunen, want dat kun je nooit in de Formule 1, maar het lijkt erop dat hij iets op het spoor is gekomen wat hij vervolgens verder is gaan ontwikkelen."

Verwacht het onverwachte

"Verwacht het onverwachte", zegt Doornbos. "De Formule 1 is altijd onvoorspelbaar." De ontwikkelingen bij het team van Red Bull laten in ieder geval zien hoe belangrijk innovatie en technische updates zijn in de strijd om de wereldtitel. Het raceweekend in Singapore zal cruciaal zijn om te bevestigen of de auto momenteel de snelste van het veld is.