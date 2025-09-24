Bezwijken Piastri en Norris onder de druk in titelstrijd? "Ze weten dat Verstappen harder rijdt"
Jacques Villeneuve verwacht dat Oscar Piastri en Lando Norris het ontzettend zwaar gaan krijgen en enorm onder druk komen te staan, omdat ze weten dat Max Verstappen achter hen aanzit.
Met nog zeven races te gaan is het wereldkampioenschap Formule 1 nog verre van beslist. Oscar Piastri gaat aan kop in het klassement met een voorsprong van 25 punten op teammaat Lando Norris, maar ook Max Verstappen is ineens weer volop in beeld. De Red Bull Racing-coureur heeft zijn achterstand op Piastri in de afgelopen twee races teruggebracht van 104 punten naar 69 punten, terwijl het gat naar Norris nog maar 44 punten bedraagt.
Verstappen voert de druk op bij McLaren
Volgens Jacques Villeneuve is dat meer dan genoeg om het duo van McLaren enorm onder druk te zetten: "Als je vecht voor het wereldkampioenschap, vecht je altijd op het randje", klinkt het bij OLBG. "Je kunt je geen klein foutje veroorloven, want je weet dat de achteropkomende coureur harder rijdt. Hoe meer je achterkomt kijkt, hoe meer fouten je maakt. Het is heel lastig."
Achterom kijken
De wereldkampioen van 1997 vervolgt: "Ken je die scenes uit een film waar iemand wegrent voor iemand anders? En diegene kijkt altijd achteruit, is altijd gestrest en diegene achter hem haalt hem altijd in. Het is heel moeilijk om met die druk om te gaan in deze situatie met Max. Hij zit achter ze aan, hij kan ze zien. Hij weet precies waar hij heen moet gaan en wat hij moet doen. Dat weten Piastri en Norris ook, daarom voelen ze de druk. Max doet het goed en het feit dat hij het goed zal blijven doen, verhoogt de druk."
