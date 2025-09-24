close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
thumb, social

Bezwijken Piastri en Norris onder de druk in titelstrijd? "Ze weten dat Verstappen harder rijdt"

Bezwijken Piastri en Norris onder de druk in titelstrijd? "Ze weten dat Verstappen harder rijdt"

Jan Bolscher
thumb, social

Jacques Villeneuve verwacht dat Oscar Piastri en Lando Norris het ontzettend zwaar gaan krijgen en enorm onder druk komen te staan, omdat ze weten dat Max Verstappen achter hen aanzit.

Met nog zeven races te gaan is het wereldkampioenschap Formule 1 nog verre van beslist. Oscar Piastri gaat aan kop in het klassement met een voorsprong van 25 punten op teammaat Lando Norris, maar ook Max Verstappen is ineens weer volop in beeld. De Red Bull Racing-coureur heeft zijn achterstand op Piastri in de afgelopen twee races teruggebracht van 104 punten naar 69 punten, terwijl het gat naar Norris nog maar 44 punten bedraagt.

Verstappen voert de druk op bij McLaren

Volgens Jacques Villeneuve is dat meer dan genoeg om het duo van McLaren enorm onder druk te zetten: "Als je vecht voor het wereldkampioenschap, vecht je altijd op het randje", klinkt het bij OLBG. "Je kunt je geen klein foutje veroorloven, want je weet dat de achteropkomende coureur harder rijdt. Hoe meer je achterkomt kijkt, hoe meer fouten je maakt. Het is heel lastig."

Achterom kijken

De wereldkampioen van 1997 vervolgt: "Ken je die scenes uit een film waar iemand wegrent voor iemand anders? En diegene kijkt altijd achteruit, is altijd gestrest en diegene achter hem haalt hem altijd in. Het is heel moeilijk om met die druk om te gaan in deze situatie met Max. Hij zit achter ze aan, hij kan ze zien. Hij weet precies waar hij heen moet gaan en wat hij moet doen. Dat weten Piastri en Norris ook, daarom voelen ze de druk. Max doet het goed en het feit dat hij het goed zal blijven doen, verhoogt de druk."

Gerelateerd

Net binnen

Verstappen kijkt uit naar GT3-debuut op de Nordschleife:
Max Verstappen

Verstappen kijkt uit naar GT3-debuut op de Nordschleife: "Kan niet wachten!"

  • 14 minuten geleden
Verstappen maakt GT3-racedebuut op Nürburgring Nordschleife officieel met Ferrari
57. ADAC Barbarossapreis

Verstappen maakt GT3-racedebuut op Nürburgring Nordschleife officieel met Ferrari

  • 44 minuten geleden
  • 3
 'Verstappen dwingt McLaren tot zware maatregelen in titelstrijd Piastri en Norris
Max Verstappen

'Verstappen dwingt McLaren tot zware maatregelen in titelstrijd Piastri en Norris

  • 1 uur geleden
  • 1
 Strafpunten Formule 1: de stand van zaken in aanloop naar Singapore
Strafpunten

Strafpunten Formule 1: de stand van zaken in aanloop naar Singapore

  • 1 uur geleden
  • 3
 'Contractonderhandelingen tussen Mercedes en Russell lopen vast op twee eisen'
Russell en Mercedes

'Contractonderhandelingen tussen Mercedes en Russell lopen vast op twee eisen'

  • 2 uur geleden
  • 1
 Verstappen en FIA: C6-banden volgende hoofdstuk in lijst aan meningsverschillen
Verstappen vs FIA

Verstappen en FIA: C6-banden volgende hoofdstuk in lijst aan meningsverschillen

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september
 McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
100.000+ views

McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'

  • 10 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x