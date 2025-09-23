Oscar Piastri maakt zich totaal niet druk om de toenemende druk van Max Verstappen in de titelstrijd van 2025. Ondanks een zwaar weekend in Bakoe, waar de McLaren-coureur crashte in de openingsronde, blijft hij gefocust op verbeteren. Verstappen wist ondertussen de race te domineren en zijn tweede op een rij te pakken, goed voor de vierde zege van het seizoen.

De voorsprong van Piastri op Verstappen is daardoor geslonken tot 69 punten, met nog zeven races te gaan. Het resultaat heeft de hoop bij Red Bull doen opleven dat hun kampioen alsnog een late aanval kan gaan wagen. Piastri's teamgenoot Lando Norris is momenteel tweede in de titelrace en staat nog maar 25 punten achter de Brit. Lange tijd leek Piastri af te stevenen op zijn eerste wereldtitel, maar na de flater in Azerbeidzjan is de druk op de Australiër ineens weer behoorlijk toegenomen.

Niet te veel zorgen

Inmiddels wordt er door fans en analisten alweer voorzichtig gespeculeerd over een totale ommekeer, waarbij Verstappen zich weer kan melden in de titelstrijd. Ondanks de druk blijft Piastri rustig en zelfverzekerd. "Ik ga hem niet uitsluiten, maar ik maak me er eerlijk gezegd niet te veel zorgen over", verklaart hij tegenover Speedweek. Zijn focus ligt op het verbeteren van zijn prestaties na een rommelig weekend in Azerbeidzjan. "Ik weet dat als ik terugkom op het niveau waarvan ik weet dat ik het kan bereiken, ik meer dan oké zal zijn", voegt hij eraan toe.

Kansen voor Red Bull

Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet nog altijd kansen voor zijn team. "De kloof is nog steeds groot, en het is niet vaak dat een McLaren de race niet uitrijdt", vertelde hij eerder aan De Telegraaf. Hij ziet de aankomende race in Singapore als een belangrijke graadmeter voor de kansen van Red Bull. Ondanks Verstappens recente overwinningen blijft Piastri vastberaden om zijn aanpak voort te zetten en zich te richten op het verbeteren van zijn prestaties in de resterende races van het seizoen.