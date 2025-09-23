Andrea Stella heeft een pijnpunt van de McLaren uitgelegd na de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. De pitstops zijn niet snel genoeg bij de leiders in het constructeurskampioenschap en het kost hun coureurs punten. De teambaas laat weten dat McLaren er mee aan de slag is gegaan om verbetering te vinden.

Lando Norris is twee achtereenvolgende races ten prooi gevallen aan een langzame pitstop. In Italië wilde het linkervoorwiel er niet goed op en hij verloor de tweede plek aan teamgenoot Oscar Piastri. McLaren gaf echter via de boardradio opdracht om de posities te wisselen, omdat het anders oneerlijk zou zijn geweest voor Norris. Op het Baku City Circuit was er een probleem met het rechtervoorwiel, waardoor de Brit de kans verloor om voor Liam Lawson, Yuki Tsunoda en Charles Leclerc uit de pitstraat te komen. Stella heeft goed nieuws voor Max Verstappen, die natuurlijk in wil lopen op de McLarens in de puntenstand: er wordt aan de pitstops gewerkt, maar de hardware hebben ze nog niet onder de knie.

Impact van pitstops wordt steeds groter

"Wat betreft de pitstops, dat is een gebied waar we al op gefocust hebben", begon Stella tegenover de aanwezige media in Azerbeidzjan. "Maar feit is dat we eraan moeten blijven werken, omdat je belangrijke prestaties uit de pitstops kan halen en we hebben gezien dat het veld alleen maar dichter en dichter bij elkaar komt. De impact van een pitstop wordt nu ook steeds groter. Zeker voor de rest van het seizoen, en ook denkende aan de auto van volgend jaar, hebben we werk te verrichten omtrent de pitstops en de uitvoering ervan. Maar het gaat ook om de hardware, zodat het uitvoeren van een pitstop voor onze pitcrew eenvoudiger en natuurlijker wordt."

Hardware nog niet geoptimaliseerd

"Er zijn nog steeds wat interacties tussen de operator en de hardware die verbeterd kunnen worden vanuit het oogpunt van de hardware", vervolgde de Umbriër. "We weten dat we de hardware nog niet geoptimaliseerd hebben - niet omdat we dat niet wilden, maar omdat je dit gaandeweg leert. We weten dat er ruimte voor verbetering is wat betreft de apparatuur en de hardware ervan op de auto. Op die manier zouden we het leven van onze pitcrew wat makkelijker kunnen maken."

