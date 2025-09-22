VIDEO | Piastri bestraft door FIA, maar Verstappen profiteert niet
VIDEO | Piastri bestraft door FIA, maar Verstappen profiteert niet
Oscar Piastri heeft een tijdstraf van vijf seconden gekregen in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Maar ondanks dat de McLaren-coureur deze niet heeft ingelost, zal hij de straf niet meenemen naar Singapore.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
