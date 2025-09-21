Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, heeft van zich laten horen na de pole position van de viervoudig wereldkampioen in Azerbeidzjan. De Braziliaanse was in Monza nog aanwezig bij het spektakel, maar liet het festijn in Bakoe aan zich voorbijgaan. Op het moment dat Verstappen de snelste tijd noteerde, sprong Piquet naar de socials.

Verstappen wist in een verraderlijke kwalificatie het hoofd koel te houden en zijn RB21 op de baan te houden. Tijdens de sessie werd maar liefst zes keer de rode vlag gezwaaid, waarbij ook enkele grote namen sneuvelden. Zo verloor Charles Leclerc de controle over zijn Ferrari en gleed klassementsleider Oscar Piastri eveneens van de baan.

Reactie Piquet

Piquet bekeek de kwalificatie van afstand, maar kon het niet laten te reageren zodra Verstappen de pole position had veiliggesteld. "Laat het ze maar zien", schreef het model op Instagram, vergezeld van veelzeggende Italiaanse handgebaren.

