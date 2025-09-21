close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Kelly Piquet, Max Verstappen, generic, 2025, ItalianGP

Kelly Piquet haalt gram na pole position Verstappen in Bakoe: "Laat het ze maar zien"

Kelly Piquet haalt gram na pole position Verstappen in Bakoe: "Laat het ze maar zien"

Redactie
Kelly Piquet, Max Verstappen, generic, 2025, ItalianGP

Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, heeft van zich laten horen na de pole position van de viervoudig wereldkampioen in Azerbeidzjan. De Braziliaanse was in Monza nog aanwezig bij het spektakel, maar liet het festijn in Bakoe aan zich voorbijgaan. Op het moment dat Verstappen de snelste tijd noteerde, sprong Piquet naar de socials.

Verstappen wist in een verraderlijke kwalificatie het hoofd koel te houden en zijn RB21 op de baan te houden. Tijdens de sessie werd maar liefst zes keer de rode vlag gezwaaid, waarbij ook enkele grote namen sneuvelden. Zo verloor Charles Leclerc de controle over zijn Ferrari en gleed klassementsleider Oscar Piastri eveneens van de baan.

Reactie Piquet

Piquet bekeek de kwalificatie van afstand, maar kon het niet laten te reageren zodra Verstappen de pole position had veiliggesteld. "Laat het ze maar zien", schreef het model op Instagram, vergezeld van veelzeggende Italiaanse handgebaren.

Instagram @kellypiquet
Instagram @kellypiquet

Gerelateerd

Max Verstappen Kelly Piquet

Net binnen

LIVE | Grand Prix van Azerbeidzjan: Verstappen leidt, Piastri crasht en zorgt voor safety car
GP van Azerbeidzjan

LIVE | Grand Prix van Azerbeidzjan: Verstappen leidt, Piastri crasht en zorgt voor safety car

  • 1 uur geleden
  • 1
 Kravitz lovend over Verstappen in Bakoe: 'Wanneer dát nodig is, hebben ze Max!'
Max Verstappen

Kravitz lovend over Verstappen in Bakoe: 'Wanneer dát nodig is, hebben ze Max!'

  • 34 minuten geleden
De definitieve startopstelling voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan na diskwalificatie
Startopstelling

De definitieve startopstelling voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan na diskwalificatie

  • 1 uur geleden
  • 5
 Kelly Piquet haalt gram na pole position Verstappen in Bakoe:
Verstappen & Piquet

Kelly Piquet haalt gram na pole position Verstappen in Bakoe: "Laat het ze maar zien"

  • 1 uur geleden
Sainz overwoog bewust rode vlag te veroorzaken in kwalificatie Bakoe:
Carlos Sainz

Sainz overwoog bewust rode vlag te veroorzaken in kwalificatie Bakoe: "Ja, ging door mijn hoofd"

  • 1 uur geleden
  • 1
 Man doet huwelijksaanzoek op tribune tijdens pole Verstappen in Bakoe
Huwelijksaanzoek

Man doet huwelijksaanzoek op tribune tijdens pole Verstappen in Bakoe

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september
 McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
100.000+ views

McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'

  • 10 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x