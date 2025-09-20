close global

Piastri schudt hoofd na pijnlijk crash in Q3: "Heb net iets te hard geprobeerd"

Remy Ramjiawan
Oscar Piastri looks upset in front of a red flag

Oscar Piastri zal de Grand Prix van Azerbeidzjan moeten beginnen vanaf P9. De klassementsleider schakelde zichzelf uit in Q3 en hoopt zondag nog wat punten te kunnen scoren.

De kwalificatie in Bakoe was een sessie die maar liefst zes keer werd onderbroken door een rode vlag. De laatste rode vlag werd veroorzaakt door Piastri, die het hele weekend al dicht tegen de vangrails aanzat. De Australiër gaf alles in die laatste sessie, maar eindigde in bocht drie.

Frustrerend

Terugkijkend op de crash legt Piastri bij Viaplay uit: "De eerste twee bochten gingen goed, daarna heb ik denk ik net iets te hard geprobeerd in bocht drie. Dat is denk ik wat er is gebeurd. Ik moet het nog even terugkijken, maar dat gaat me nu toch niet helpen." Dat de crash slecht uitkomt, daar is Piastri zich terdege van bewust: "Frustrerend, elke keer dat je crasht is het frustrerend. Ik kan er nu niets meer aan doen. Morgen moet ik dan maar proberen wat punten te scoren."

Oorzaak crash

Op de beelden leek het alsof Piastri simpelweg wat onderstuur had, maar hij hoopt de schuld nog aan de weergoden te kunnen geven: "Het is pittig. De wind speelt inderdaad een grote factor. Als ik geluk heb, dan kan ik daar de schuld aan geven."

