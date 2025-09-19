Red Bull neemt wederom upgrade mee naar Bakoe, geen nieuw onderdeel bij McLaren
Deze vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen verreden voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. De FIA heeft al een blik kunnen werpen op alle Formule 1-auto's en deelt de bevindingen. Dit zijn alle upgrades die naar het Baku City Circuit zijn meegenomen.
Waar het bij de meeste upgrades draait om een circuitspecifiek onderdelen, is dat bij Red Bull Racing niet het geval. Werkt het onderdeel goed, dan kunnen we deze voor de rest van het seizoen verwachten. Het team van Max Verstappen heeft de bevestigingen van de achtervleugel aangepakt. De camber, de hoek waaronder deze staan, is vergroot om iets meer downforce te creëren zonder dat het de stabiliteit van de luchtstroom verstoort.
Zes teams nemen geen upgrades mee
Ferrari heeft de luchtinlaten van de voorremmen vergroot om deze beter te kunnen koelen. Mercedes heeft een van de flaps van de voorvleugel kleiner gemaakt om de balans in de bolide te behouden met een achtervleugel die gericht is op weinig downforce. Bij Racing Bulls hebben ze ook niet stilgezeten. Daar zijn de luchtinlaten van de voor- én achterremmen op de schop gegaan voor betere koeling.
McLaren, Williams, Aston Martin, Kick Sauber, Haas en Alpine hebben ieder geen nieuwe onderdelen meegenomen. De Formule 1-teams zullen in de fabriek natuurlijk vooral bezig zijn met de wagens van 2026.
