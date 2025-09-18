close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
verstappen, thumb

Red Bull-topman bevestigt deelname Verstappen aan 24 uur van de Nürburgring | GPFans News

Red Bull-topman bevestigt deelname Verstappen aan 24 uur van de Nürburgring | GPFans News

Jan Bolscher

Red Bull-topman Helmut Marko "weet zeker" dat Max Verstappen deel zal gaan nemen aan de 24 uur van de Nürburgring in 2026, nadat de viervoudig wereldkampioen Formule 1 afgelopen weekend de juiste papieren heeft behaald. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.

Gerelateerd

Max Verstappen

Net binnen

McLaren kan dit weekend het wereldkampioenschap Formule 1 al beslissen
McLaren

McLaren kan dit weekend het wereldkampioenschap Formule 1 al beslissen

  • 21 minuten geleden
  • 4
 Bearman diep onder de indruk van Verstappen:
Oliver Bearman

Bearman diep onder de indruk van Verstappen: "Beste coureur die we ooit hebben gezien"

  • 1 uur geleden
  • 1
 Piastri houdt lippen op elkaar over afspraken binnen McLaren:
Oscar Piastri

Piastri houdt lippen op elkaar over afspraken binnen McLaren: "Willen de rest niet wijzer maken"

  • 1 uur geleden
  • 4
 Red Bull-topman bevestigt deelname Verstappen aan 24 uur van de Nürburgring | GPFans News
GPFans News

Red Bull-topman bevestigt deelname Verstappen aan 24 uur van de Nürburgring | GPFans News

  • 2 uur geleden
Verstappen geniet van tijd in Monaco met voormalig toptennisster
Verstappen & Garcia

Verstappen geniet van tijd in Monaco met voormalig toptennisster

  • 2 uur geleden
Albon onthult over Verstappen en Red Bull Racing:
Red Bull Racing

Albon onthult over Verstappen en Red Bull Racing: "Dat is heel raar om te zeggen"

  • 3 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x