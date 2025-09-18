Red Bull-topman bevestigt deelname Verstappen aan 24 uur van de Nürburgring | GPFans News
Red Bull-topman bevestigt deelname Verstappen aan 24 uur van de Nürburgring | GPFans News
Red Bull-topman Helmut Marko "weet zeker" dat Max Verstappen deel zal gaan nemen aan de 24 uur van de Nürburgring in 2026, nadat de viervoudig wereldkampioen Formule 1 afgelopen weekend de juiste papieren heeft behaald. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.
GPFans News
Red Bull-topman bevestigt deelname Verstappen aan 24 uur van de Nürburgring | GPFans News
- 2 uur geleden
