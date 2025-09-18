Johnny Herbert is van mening dat Max Verstappen nog altijd het wereldkampioenschap Formule 1 kan winnen, maar dan moeten er meerdere puzzelstukjes op hun plek vallen.

Max Verstappen heeft de afgelopen jaren gedomineerd in de Formule 1. Tussen 2021 en 2024 werd de 28-jarige coureur vier keer achtereenvolgend wereldkampioen. De kans dat die reeks dit seizoen wordt voortgezet, lijkt klein. Met nog acht raceweekenden te gaan kijkt Verstappen tegen een achterstand van 94 punten aan op klassementsleider Oscar Piastri. Wiskundig gezien is dat gat nog te overbruggen, maar dan heeft de Limburger heel wat werk te verzetten. Toch gelooft Johnny Herbert nog in die vijfde wereldtitel voor Verstappen.

Titelkansen Max Verstappen

"Er is altijd een kans", klinkt het bij Adventure Gamers. "We zagen hoe spannend het gevecht tussen Oscar Piastri en Lando Norris was, dus één kleine fout kan een groot verschil maken. Het zou Max Verstappen dichter bij het gevecht met Piastri kunnen brengen. Verwachten we echt dat McLaren ineens betrouwbaarheidsproblemen krijgt? Het zou me verbazen, maar het hoort bij het racen."

Nog een kleine kans

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Het was ook een verrassing dat het met Norris in Nederland gebeurde, en bij dat gevechtje tussen Verstappen en Norris hoeft er maar iets te gebeuren en ze liggen allebei uit de race. Die risico's horen erbij. Maar we zien een goede versie van Piastri. Verstappen heeft nog een kleine kans. Het enige wat hij kan doen is uit de problemen blijven, races winnen en dan heb je nog een beetje geluk nodig. Ik denk dat er nog een kans bestaat, ja. Ze hebben een auto waarmee het kan, maar kunnen ze het op alle resterende circuits doen?"

