Max Verstappen kende tijdens de dopingcontrole in Monza wat oponthoud, zo meldt Erik van Haren in de Telegraaf-podcast. De Nederlander wist de pole position te pakken op zaterdag, maar had moeite om een monster af te leveren tijdens de controle.
