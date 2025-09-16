close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen ahead of his Nurburgring debut

Dopingcontrole Verstappen verliep niet soepel | GPFans News

Dopingcontrole Verstappen verliep niet soepel | GPFans News

Lars Leeftink

Max Verstappen kende tijdens de dopingcontrole in Monza wat oponthoud, zo meldt Erik van Haren in de Telegraaf-podcast. De Nederlander wist de pole position te pakken op zaterdag, maar had moeite om een monster af te leveren tijdens de controle.

Gerelateerd

Max Verstappen

Net binnen

Waarom voorbereiding op 24h-Nürburgring 2026 enorme uitdaging wordt voor Verstappen
24h-Nürburgring

Waarom voorbereiding op 24h-Nürburgring 2026 enorme uitdaging wordt voor Verstappen

  • 29 minuten geleden
Dopingcontrole Verstappen verliep niet soepel | GPFans News
GPFans News

Dopingcontrole Verstappen verliep niet soepel | GPFans News

  • 1 uur geleden
Bruiloft Leclerc loopt uit de hand nadat Italiaanse media pikante details uitlekte
Escalatie op bruiloft?!

Bruiloft Leclerc loopt uit de hand nadat Italiaanse media pikante details uitlekte

  • 1 uur geleden
  • 1
 Ford lovend over Verstappen: 'Veel respect voor hem gekregen door gesprekken'
Ford over Verstappen

Ford lovend over Verstappen: 'Veel respect voor hem gekregen door gesprekken'

  • 2 uur geleden
Verstappen maakt GT3-debuut op Nürburgring Nordschleife na Grand Prix van Azerbeidzjan
57. ADAC Barbarossapreis

Verstappen maakt GT3-debuut op Nürburgring Nordschleife na Grand Prix van Azerbeidzjan

  • 3 uur geleden
F1 maakt starttijden 2026 bekend: Grand Prix Canada verplaatst vanwege Indianapolis 500
Starttijden

F1 maakt starttijden 2026 bekend: Grand Prix Canada verplaatst vanwege Indianapolis 500

  • Vandaag 11:42
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x