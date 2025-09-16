Graeme Lowdon, teambaas van Cadillac F1, heeft tijdens een persconferentie bevestigd dat de ontwikkeling van hun F1-auto volgens plan verloopt. Met de geplande intrede in de koningsklasse van de autosport in 2026, is dit een belangrijke fase voor het team.

"Het goede nieuws is dat [de nieuwe auto] goed vordert", aldus Lowdon. "Het ligt op schema." Cadillac komt F1 volgend jaar versterken met Sergio Pérez en Valtteri Bottas als ervaren rijdersduo, met Colton Herta als testcoureur die zijn IndyCar-zitje bij Andretti heeft opgegeven voor deze rol. Het team is druk bezig met het bouwen en testen van hun raceauto's voor 2026. "We zijn momenteel bezig met het opbouwen van de eerste twee chassis", voegt Lowdon toe. "Een tijd geleden hebben we al een prototype chassis gebouwd en dat hebben we gebruikt om alle homologatietests van de FIA uit te voeren."

Cadillac in F1

De uitdagingen zijn groot. Cadillac moet zich aan dezelfde regels houden als de huidige teams, zoals het budgetplafond en de tijd in de windtunnel. Interessant genoeg krijgt Cadillac dezelfde tijd in de windtunnel als het team dat tiende wordt in het kampioenschap, waardoor ze meer ruimte hebben om te testen en te ontwikkelen. "We zijn waarschijnlijk het eerste team dat dat gedaan heeft", zegt Lowdon. "We wilden dit doen om vertrouwen te krijgen dat wanneer we de daadwerkelijke chassis bouwen, we een hoge mate van zekerheid hebben dat we de homologatietests zullen doorstaan."

Toekomstige plannen

Met steun van General Motors en vestigingen in Indiana, Michigan en Silverstone, is Cadillac klaar om in 2026 het elfde team in F1 te worden, iets wat sinds 2016 niet meer voor is gekomen. Onder leiding van Lowdon en CEO Dan Towriss, en met de technische expertise van Nick Chester en Pat Symonds, hoopt het team in 2029 een volwaardig fabrieksteam te zijn zoals ze dat voor ogen hebben. Tot die tijd zullen ze gebruikmaken van de motoren en versnellingsbakken van Ferrari. De voorbereidingen zijn in volle gang en alle ogen zijn gericht op hun debuutseizoen.