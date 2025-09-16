close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Cadillac logo

Cadillac over ontwikkeling eerste auto: 'Tijd geleden al een prototype chassis gebouwd'

Cadillac over ontwikkeling eerste auto: 'Tijd geleden al een prototype chassis gebouwd'

Lars Leeftink
Cadillac logo

Graeme Lowdon, teambaas van Cadillac F1, heeft tijdens een persconferentie bevestigd dat de ontwikkeling van hun F1-auto volgens plan verloopt. Met de geplande intrede in de koningsklasse van de autosport in 2026, is dit een belangrijke fase voor het team.

"Het goede nieuws is dat [de nieuwe auto] goed vordert", aldus Lowdon. "Het ligt op schema." Cadillac komt F1 volgend jaar versterken met Sergio Pérez en Valtteri Bottas als ervaren rijdersduo, met Colton Herta als testcoureur die zijn IndyCar-zitje bij Andretti heeft opgegeven voor deze rol. Het team is druk bezig met het bouwen en testen van hun raceauto's voor 2026. "We zijn momenteel bezig met het opbouwen van de eerste twee chassis", voegt Lowdon toe. "Een tijd geleden hebben we al een prototype chassis gebouwd en dat hebben we gebruikt om alle homologatietests van de FIA uit te voeren."

Cadillac in F1

De uitdagingen zijn groot. Cadillac moet zich aan dezelfde regels houden als de huidige teams, zoals het budgetplafond en de tijd in de windtunnel. Interessant genoeg krijgt Cadillac dezelfde tijd in de windtunnel als het team dat tiende wordt in het kampioenschap, waardoor ze meer ruimte hebben om te testen en te ontwikkelen. "We zijn waarschijnlijk het eerste team dat dat gedaan heeft", zegt Lowdon. "We wilden dit doen om vertrouwen te krijgen dat wanneer we de daadwerkelijke chassis bouwen, we een hoge mate van zekerheid hebben dat we de homologatietests zullen doorstaan."

Related image
Related image

Toekomstige plannen

Met steun van General Motors en vestigingen in Indiana, Michigan en Silverstone, is Cadillac klaar om in 2026 het elfde team in F1 te worden, iets wat sinds 2016 niet meer voor is gekomen. Onder leiding van Lowdon en CEO Dan Towriss, en met de technische expertise van Nick Chester en Pat Symonds, hoopt het team in 2029 een volwaardig fabrieksteam te zijn zoals ze dat voor ogen hebben. Tot die tijd zullen ze gebruikmaken van de motoren en versnellingsbakken van Ferrari. De voorbereidingen zijn in volle gang en alle ogen zijn gericht op hun debuutseizoen.

Hoe belangrijk is technische innovatie volgens jou voor succes in de Formule 1?

40 stemmen

Gerelateerd

Yuki Tsunoda
Exclusieve voorverkoop Grand Prix van Madrid van start: dít betaal je voor een kaartje
Grand Prix Madrid

Exclusieve voorverkoop Grand Prix van Madrid van start: dít betaal je voor een kaartje

  • Gisteren 13:03
Coulthard: 'Verstappen blijft bij Red Bull, tenzij...'
Formule 1

Coulthard: 'Verstappen blijft bij Red Bull, tenzij...'

  • 11 september 2025 15:50
  • 1

Net binnen

F1 maakt starttijden 2026 bekend: Grand Prix Canada verplaatst vanwege Indianapolis 500
Starttijden

F1 maakt starttijden 2026 bekend: Grand Prix Canada verplaatst vanwege Indianapolis 500

  • 14 minuten geleden
Formule 1 lanceert flink aangepaste sprintracekalender voor 2026-seizoen met Zandvoort
Sprintraces

Formule 1 lanceert flink aangepaste sprintracekalender voor 2026-seizoen met Zandvoort

  • 32 minuten geleden
  • 1
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
Oscar Piastri

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 56 minuten geleden
  • 1
 Dit is hoe het plan van Verstappen om zijn Nürburgring-licentie te halen bijna in duigen viel
Nürburgring Langstrecken-Serie

Dit is hoe het plan van Verstappen om zijn Nürburgring-licentie te halen bijna in duigen viel

  • 1 uur geleden
Red Bull-teambaas Mekies hint op terugkeer publiekslieveling in F1-paddock
Terugkeer van een publiekslieveling?

Red Bull-teambaas Mekies hint op terugkeer publiekslieveling in F1-paddock

  • 2 uur geleden
'Red Bull Racing promoveert 18-jarige coureur naar Formule 1, nieuwe teammaat Verstappen bekend'
Red Bull Racing

'Red Bull Racing promoveert 18-jarige coureur naar Formule 1, nieuwe teammaat Verstappen bekend'

  • 3 uur geleden
  • 5
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x