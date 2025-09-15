De eerste tickets voor de Grand Prix in Madrid zijn nu beschikbaar, zo meldt de organisatie. Deze exclusieve voorverkoop is momenteel toegankelijk voor American Express-kaarthouders, die hiermee een streepje voor hebben op de algemene verkoop die op 23 september van start gaat. De nieuwe race zal in 2026 voor het eerst verreden gaan worden.

De Grand Prix van Madrid, die van 11 tot 13 september plaatsvindt, is één van de nieuwe races die in 2026 op de kalender zal staan. Het betreft een geheel nieuwe race op een nieuw circuit - en nu is bekend wat de kosten gaan zijn om dit evenement bij te kunnen wonen. De GP van Madrid kent verschillende prijsklassen voor de driedaagse passen. Tickets variëren van 195 euro tot 799 euro en zijn verdeeld over vier zones: goud (799 euro), zilver plus (603 euro), zilver (464 euro) en brons (324 euro). De Pelouse-zone is inmiddels uitverkocht, maar er is hoop dat er in de toekomst nog meer tickets beschikbaar komen.

American Express biedt kaarthouders exclusieve ervaringen

American Express, de officiële betalingspartner van het evenement, biedt haar kaarthouders niet alleen als eerste toegang tot de tickets, maar ook exclusieve ervaringen. Het laat maar weer eens zien hoe belangrijk strategische partnerschappen zijn bij het organiseren van dit soort grote evenementen. Naast de Formule 1 zullen ook de Formule 2 en Formule 3 tijdens dit weekend in Madrid racen, wat het evenement nog aantrekkelijker maakt.

Grand Prix keert na 40 jaar terug in Madrid

De Grand Prix markeert de terugkeer van de Formule 1 in de Spaanse hoofdstad na meer dan 40 jaar. Het nieuwe circuit, dat op 31 mei 2026 klaar moet zijn, moet eerst nog wel door de homologatie- en testprocedures heen om klaar te zijn voor de race. De verkoop gaat in fases, iets wat gebruikelijk is bij evenementen van deze omvang. Dat de race niet de naam de Grand Prix van Spanje draagt, komt omdat deze al is vergeven aan het evenement dat plaatsvindt op het Circuit de Catalunya in Barcelona, die ook in 2026 op de kalender staat.