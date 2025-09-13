Volgens Max Verstappen zou de Formule 1 er goed aan doen om terug te keren naar de wagens zoals we die in 2010 kenden. De auto's waren destijds kleiner en wendbaarder, wat ook te maken had met het gewicht, dat toen een stuk lager lag.

De Formule 1-auto's zijn in de loop der jaren steeds groter geworden. Daarbij zorgt de V6-hybride motor ervoor dat de wagens tegenwoordig ook een stuk zwaarder zijn. Dat komt het racen niet altijd ten goede; tegelijkertijd dragen ook allerlei veiligheidsfuncties bij aan de toename van het gewicht. Hoewel het wellicht nooit zal gebeuren, hoopt de Nederlander dat de sport terugkeert naar de oude wagens.

Kleinere, lichtere auto's bevorderen races

In gesprek met Motorsport.com hoopt Verstappen dat de sport uiteindelijk weer kleinere auto's zal gebruiken. "Het belangrijkste is lichtere en kleinere auto's, maar dat kun je alleen doen als je de motorreglementen verandert," zo opent de Nederlander. Volgens hem ligt daar het grootste probleem. Mocht de sport terugkeren naar een kleinere Formule 1-wagen, dan moet ook worden overwogen om de motoren uit die tijd terug te brengen.

De FIA flirtte onlangs met het idee om in 2029 of 2030 terug te keren naar V8-krachtbronnen, die dan wel op honderd procent duurzame brandstoffen zouden moeten rijden. Uiteindelijk is die vergadering niet doorgegaan, omdat er onvoldoende draagvlak onder de motorleveranciers was.

Motoren

De huidige motoren zijn uiteraard het toppunt van innovatie, maar volgens de Nederlander leidt dit wel tot minder spannend racen: "Op dit moment zijn de motoren superefficiënt, maar ook vrij groot. Dat maakt de auto langer, je hebt meer koeling nodig en dus wordt de auto groter. Het zou fijn zijn als we een vergelijkbare auto krijgen als rond 2010 of zelfs iets eerder, want ik denk dat dit het racen gaat verbeteren. Maar uiteindelijk ben ik niet degene die beslist."

