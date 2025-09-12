Waarom Verstappen met een handicap rijdt tijdens debuut GT4 op Nürburgring

Max Verstappen gaat zaterdag zijn debuut maken in de GT4 tijdens de ADAC ACAS Cup in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). De Nederlander kant dankzij een specifieke regel echter wel rekenen op een flinke handicap, maar kon nog steeds wat winnen.

Terwijl Verstappen in F1 nog steeds gaat voor zijn vijfde titel, iets wat waarschijnlijk niet dit jaar meer gaat gebeuren, is de Nederlander op de achtergrond (en nu ook voorgrond) druk bezig om zich al voor te bereiden op de toekomst. Zo heeft de Nederlander inmiddels zijn eigen team opgericht (Verstappen.com Racing), is hij actief met Team Redline als simracer en komt daar nu ook nog zijn debuut bij in een GT4-auto in een poging later in een GT3-auto te mogen rijden.

Verstappen in Duitsland voor debuutweekend in GT4

Verstappen kwam donderdagavond aan op het vliegveld in Stuttgart, wat zo'n 3,5 uur rijden is met de auto van de Nürburgring. De Nederlander gaat daar naar verwachting vrijdag een verplicht examen afleggen. Dit moet om een Permit B te hebben, in een GT4-auto te mogen rijden en vervolgens mee te mogen doen aan de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) van komend weekend. Hij zal dit komende zaterdag doen in de ADAC ACAS Cup, waarbij de verwachting van GPFans is dat dit gaat gebeuren met de nummer-980 Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Lionspeed GP, waar nu Matisse Lismont, Verstappens protegé Chris Lulham en Kyle Tilley bij staan.

Het doel is ook duidelijk: rijden in een GT3-auto. Als Verstappen namelijk 14 incidentvrije ronden rijdt in de categorie B-auto die de GT4 is, dan mag hij een aanvraag doen voor een Permit A. Hier vallen de GT3-auto's ook onder.

Verstappen rijdt met hindernis komend weekend

Verstappen kan echter niet winnen bij de auto's die onder Permit A vallen, omdat hij daar zijn examen dus nog niet voor heeft gedaan. De GT4-Porsche waarin Verstappen gaat rijden, die normaal 425 pk bij gewicht van 1.315 kg (gemiddeld 3,1 kg per pk), zal vanwege het feit dat hij alleen Permit B heeft teruggeschroefd moet worden om aan de DMSB Permit Nordschleife (DPN, ook wel Nordschleife-licentie) te voldoen. Omdat de auto door een rookie [Verstappen] bestuurt zal worden, moet de auto teruggeschroefd worden naar 4.2 kg per pk. De GT4-Porsche levert daardoor dus flink in omdat Verstappen erin gaat racen. Hij zal daardoor uitkomen in de CUP3-klasse, waarin hij het op zal nemen tegen dezelfde teruggeschroefde auto's. Deze klasse kan hij winnen.

