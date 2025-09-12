Terwijl veel F1-coureurs zullen genieten van hun tijd vrijaf na twee raceweekenden achter elkaar in Nederland en Italië, gaat Max Verstappen een grote stap proberen te zetten richting zijn debuut in een GT3-auto. Dat moet komend weekend op de Nürburgring gaan gebeuren.

Verstappen heeft twee drukke weken in F1 achter de rug, waarbij gesteld mag worden dat deze raceweekenden vrij succesvol zijn geweest. Verstappen werd tweede in Zandvoort achter Oscar Piastri en won met overmacht de Grand Prix van Italië in Monza. P3 in het kampioenschap is daardoor steviger in de handen van de Nederlander gekomen, waarvoor hij hooguit George Russell nog als uitdager voor heeft. De Nederlander heeft 36 punten voorsprong op de Brit van Mercedes. Rust neemt de Nederlander echter niet.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen aangekomen in Duiitsland

Verstappen is donderdagavond aangekomen op het vliegveld in Stuttgart [Baden-Württemberg], zo'n 3,5 uur rijden met de auto van de Nürburgring. De Nederlander gaat daar naar verwachting vandaag examen doen om vervolgens mee te mogen doen aan de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) van komend weekend en dus zijn debuut zou maken. Hij zal dit komende zaterdag doen in de ADAC ACAS Cup, waarbij de verwachting van GPFans is dat dit gaat gebeuren met de nummer-980 Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Lionspeed GP, waar nu Matisse Lismont, Verstappens protegé Chris Lulham en Kyle Tilley bij staan. Dit is dus een GT4-Porsche waar hij een Permit B voor moet halen, wat Verstappen vrijdag gaat doen. Als Verstappen vervolgens 14 incidentvrije ronden rijdt in deze categorie B-auto, dan mag hij een aanvraag doen voor een Permit A. Dit is uiteindelijk het doel van de Nederlander, aangezien daar ook de GT3-auto's bij horen.

Mocht hij dat examen ook halen, dan is de verwachting vervolgens dat hij op 27 september, tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore, mee zal doen met een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing. Dit zal de 57. ADAC Barbarossapreis zijn, de negende ronde van de NLS.

