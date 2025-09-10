Ben Sulayem bevestigt herkiesbaarheid als FIA-president: 'Veel gedaan, meer te doen'
Mohammed Ben Sulayem heeft officieel bevestigd zich kandidaat te stellen voor een tweede termijn als president van de FIA. De verkiezingen vinden plaats op 12 december in Tasjkent, Oezbekistan, tijdens de Algemene Vergadering van de autosportfederatie.
Ben Sulayem, die sinds eind 2021 de FIA leidt, kondigde zijn campagne 'FIA For Members' aan met de slogan 'A Lot Done. More To Do'. Hij presenteerde ook meteen de namen van zijn voorgedragen lijst, met onder anderen Fabiana Ecclestone (Zuid-Amerika), Anna Nordkvist (Europa) en Shaikh Abdulla bin Isa Al Khalifa (MENA). De volledige lijst, inclusief zeven vicevoorzitters uit alle werelddelen, moet in oktober officieel worden ingediend. Zijn belangrijkste rivaal is de Amerikaan Tim Mayer, die eerder dit jaar zijn 'FIA Forward'-campagne lanceerde. Voorlopig zijn er geen andere kandidaten bekend.
Focus op hervormingen
In zijn verkiezingsmanifest noemt Ben Sulayem onder meer een Global Karting Plan, steun voor lokale productie van crosscars en karts, en het versterken van bestuur en opleidingen binnen het wereldkampioenschap. Daarnaast wil hij digitale tools beschikbaar stellen voor nationale bonden en de rol van FIA-officials verder professionaliseren. "Samen hebben we de FIA veranderd in een moderne, dynamische organisatie, wereldwijd erkend om onze governance en ons leiderschap. Maar ons werk is nog niet af", aldus Ben Sulayem.
Niet bezig met beeldvorming media
Hij somde de vooruitgang op: "Sterkere financiën, betere bestuursstructuur, meer steun voor de leden en een luidere stem op het wereldtoneel. We vragen nu hun steun om dit werk af te maken en de FIA nog verder te brengen." Tijdens een rondetafelgesprek gaf Ben Sulayem aan niet bezig te zijn met de beeldvorming in de media. "Aan het eind van de dag is er maar één ding duidelijk: het zijn de leden die stemmen, en niemand anders. Als ze besluiten dat ik weg moet, dan is dat hun recht. Zij hebben de macht om me eruit te stemmen."
Steun en vooruitzichten
Over de uitdaging: "Dit is een race. Drieënhalf jaar geleden maakte ik hetzelfde mee, en het was zwaar. Mensen beloven van alles, maar uiteindelijk moet je vertrouwen op wat je hebt gedaan. Was het goed voor de FIA? Waar stonden we toen en waar staan we nu?" Uit diverse regio’s, waaronder het Midden-Oosten en Amerika, ontving Ben Sulayem al steunbetuigingen. Daarmee lijkt Mayer een lastige opgave tegemoet te gaan om de zittende president te verslaan. Toch blijft Ben Sulayem diplomatiek: "Ik wens mijn tegenstander alle succes. Als hij de betere optie is, zullen de leden voor hem stemmen."
