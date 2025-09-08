close global

Oscar Piastri, Lando Norris, McLaren, Monza, Italy, 2025

'McLaren heeft zichzelf in de nesten gewerkt' na Grand Prix Italië | GPFans Raceteam

'McLaren heeft zichzelf in de nesten gewerkt' na Grand Prix Italië | GPFans Raceteam

Vincent Bruins
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na een Formule 1-Grand Prix rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Remy Ramjiawan en redacteur Lars Leeftink. Vanzelfsprekend gaat het over de Grand Prix van Italië én de nasleep van die race.

Luister hier de volledige podcast.

'McLaren heeft zichzelf in de nesten gewerkt' na Grand Prix Italië | GPFans Raceteam
Teamorder op Monza

'McLaren heeft zichzelf in de nesten gewerkt' na Grand Prix Italië | GPFans Raceteam

  • 43 minuten geleden
Wolff waarschuwt McLaren na controversiële teamorder:
GP Italië

Wolff waarschuwt McLaren na controversiële teamorder: "Heel moeilijk om ongedaan te maken"

  • 1 uur geleden
  • 2
 Mekies bescheiden na eerste zege als Red Bull-teambaas: 'Heb niks aan het succes bijgedragen'
Winst op Monza

Mekies bescheiden na eerste zege als Red Bull-teambaas: 'Heb niks aan het succes bijgedragen'

  • 2 uur geleden
  • 2
 Gefrustreerde Stroll zorgt voor ongemakkelijke situatie en zwijgt voor media na GP Italië
Aston Martin

Gefrustreerde Stroll zorgt voor ongemakkelijke situatie en zwijgt voor media na GP Italië

  • 2 uur geleden
  • 6
 VIDEO | Verstappen verklaart plotselinge stap voorwaarts bij Red Bull
GP Italië

VIDEO | Verstappen verklaart plotselinge stap voorwaarts bij Red Bull

  • 3 uur geleden
  • 2
 Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan
Tijdschema Grand Prix van Azerbeidzjan

Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan

  • 3 uur geleden
