'McLaren heeft zichzelf in de nesten gewerkt' na Grand Prix Italië | GPFans Raceteam
'McLaren heeft zichzelf in de nesten gewerkt' na Grand Prix Italië | GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na een Formule 1-Grand Prix rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.
In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Remy Ramjiawan en redacteur Lars Leeftink. Vanzelfsprekend gaat het over de Grand Prix van Italië én de nasleep van die race.
Luister hier de volledige podcast.
Gerelateerd
Net binnen
Teamorder op Monza
'McLaren heeft zichzelf in de nesten gewerkt' na Grand Prix Italië | GPFans Raceteam
- 43 minuten geleden
GP Italië
Wolff waarschuwt McLaren na controversiële teamorder: "Heel moeilijk om ongedaan te maken"
- 1 uur geleden
- 2
Winst op Monza
Mekies bescheiden na eerste zege als Red Bull-teambaas: 'Heb niks aan het succes bijgedragen'
- 2 uur geleden
- 2
Aston Martin
Gefrustreerde Stroll zorgt voor ongemakkelijke situatie en zwijgt voor media na GP Italië
- 2 uur geleden
- 6
GP Italië
VIDEO | Verstappen verklaart plotselinge stap voorwaarts bij Red Bull
- 3 uur geleden
- 2
Tijdschema Grand Prix van Azerbeidzjan
Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan
- 3 uur geleden
Veel gelezen
200.000+ views
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
100.000+ views
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
100.000+ views
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
75.000+ views
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
75.000+ views
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
75.000+ views
F1 Driver Of The Day 2025: Verstappen met overmacht gekozen in Italië
- Gisteren 18:59