Max Verstappen at Monza

VIDEO | Verstappen verklaart plotselinge stap voorwaarts bij Red Bull

VIDEO | Verstappen verklaart plotselinge stap voorwaarts bij Red Bull

Vincent Bruins

Max Verstappen onthult dat Red Bull Racing sinds kort een iets andere werkwijze heeft. Het gevoel van de viervoudig wereldkampioen met de RB21 is daarmee vooruit gegaan en in Monza werd duidelijk dat de performance ook is verbeterd.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

