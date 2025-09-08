Damon Hill is meer dan eens erg kritisch over Max Verstappen geweest, maar na de overwinning van de Red Bull Racing-coureur in Monza, grijpt de voormalig wereldkampioen naar X om een compliment uit te delen.

Max Verstappen won zondag de Grand Prix van Monza op sublieme wijze. De viervoudig wereldkampioen was twee maten te groot voor de rest van het veld en verdween na een duel met Lando Norris in de openingsfase van de race, in hoog tempo aan de horizon. In de internationale media wordt er vol lof over het optreden van de Limburger geschreven, maar ook Damon Hill grijpt naar X om een compliment te maken.

Hill steekt de loftrompet

De Brit is in het verleden meer dan eens erg kritisch over Verstappen en diens rijstijl geweest, maar steekt nu de loftrompet: "Ik weet dat ik kritisch ben geweest over een aantal van zijn inhaalacties en tactieken", leest het. "Maar dat doet niets af aan het feit dat Max Verstappen dé coureur van deze generatie is. Hij is beter in bijna ieder aspect. Een fenomeen. Goed gedaan dit weekend, Max."

I know I've been critical of some of his passing and tactics, but there is not getting away from the fact that Max Verstappen is the driver of this age. He's a cut above in almost every respect. A phenomenon, actually. Nice job this weekend Max 👏🏼👍🏻✌🏻 — Damon Hill (@HillF1) September 7, 2025

