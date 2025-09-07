close global

Red Bull-coureur en Alpine-coureur 'zwaar bestraft': start vanuit pitstraat in Monza

Red Bull-coureur en Alpine-coureur 'zwaar bestraft': start vanuit pitstraat in Monza

Tom Visser
Voor zowel Isack Hadjar als Pierre Gasly wacht een zware Italiaanse Grand Prix. Beide coureurs hebben in Monza de Parc Fermé-regels gebroken en moeten daardoor vanuit de pitstraat starten.

De zaterdag in Monza verliep al teleurstellend voor de twee coureurs. Hadjar strandde in Q1 op P16, terwijl Gasly niet verder kwam dan de negentiende plek. Alleen Liam Lawson moest hij achter zich laten. Alpine kondigde direct na de kwalificatie aan dat er grote wijzigingen aan de auto van Gasly zouden worden uitgevoerd. "Pierre zal de Italiaanse Grand Prix vanuit de pitstraat starten nadat de auto uit Parc Fermé is gehaald. Voor de race krijgt auto #10 een nieuwe Power Unit", aldus het team.

Ook voor Hadjar gelden geen halve maatregelen

Ook bij Racing Bulls nam men geen halve maatregelen. Voor Hadjar, die nog maar een week geleden verraste met zijn eerste Formule 1-podium in Zandvoort, worden er meerdere onderdelen van de krachtbron vervangen. FIA-technisch gedelegeerde Jo Bauer bevestigde dat beide auto’s officieel uit Parc Fermé zijn gehaald. Naast een nieuwe verbrandingsmotor kregen de coureurs onder meer een nieuwe turbo, MGU-H (motor generator unit-heat), MGU-K (motor generator unit-kinetic) en een nieuw uitlaatsysteem. In het geval van Hadjar werden bovendien de energy store en control electronics vervangen.

Start vanuit de pitstraat

Bauer legt uit: "Auto’s nummer 10 en 06 zullen de race moeten starten vanuit de pitlane, conform artikel 40.9 a) van de Formula One Sporting Regulations 2025. Ik verwijs deze kwestie door naar de stewards voor verdere afhandeling."

FIA Pierre Gasly Isack Hadjar
