Red Bull-coureur en Alpine-coureur 'zwaar bestraft': start vanuit pitstraat in Monza
Red Bull-coureur en Alpine-coureur 'zwaar bestraft': start vanuit pitstraat in Monza
Voor zowel Isack Hadjar als Pierre Gasly wacht een zware Italiaanse Grand Prix. Beide coureurs hebben in Monza de Parc Fermé-regels gebroken en moeten daardoor vanuit de pitstraat starten.
De zaterdag in Monza verliep al teleurstellend voor de twee coureurs. Hadjar strandde in Q1 op P16, terwijl Gasly niet verder kwam dan de negentiende plek. Alleen Liam Lawson moest hij achter zich laten. Alpine kondigde direct na de kwalificatie aan dat er grote wijzigingen aan de auto van Gasly zouden worden uitgevoerd. "Pierre zal de Italiaanse Grand Prix vanuit de pitstraat starten nadat de auto uit Parc Fermé is gehaald. Voor de race krijgt auto #10 een nieuwe Power Unit", aldus het team.
Ook voor Hadjar gelden geen halve maatregelen
Ook bij Racing Bulls nam men geen halve maatregelen. Voor Hadjar, die nog maar een week geleden verraste met zijn eerste Formule 1-podium in Zandvoort, worden er meerdere onderdelen van de krachtbron vervangen. FIA-technisch gedelegeerde Jo Bauer bevestigde dat beide auto’s officieel uit Parc Fermé zijn gehaald. Naast een nieuwe verbrandingsmotor kregen de coureurs onder meer een nieuwe turbo, MGU-H (motor generator unit-heat), MGU-K (motor generator unit-kinetic) en een nieuw uitlaatsysteem. In het geval van Hadjar werden bovendien de energy store en control electronics vervangen.
Start vanuit de pitstraat
Bauer legt uit: "Auto’s nummer 10 en 06 zullen de race moeten starten vanuit de pitlane, conform artikel 40.9 a) van de Formula One Sporting Regulations 2025. Ik verwijs deze kwestie door naar de stewards voor verdere afhandeling."
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen domineert en wint op Monza bij opmerkelijke beslissing McLaren
- 1 uur geleden
- 6
Fans op social media begrijpen niets van optreden Verstappen: "Hoe de f*ck is dit mogelijk"
- 12 minuten geleden
- 2
Verstappen zag winst bijna door het putje spoelen: "Ik zag het op de grote schermen"
- 31 minuten geleden
Norris na incident met Verstappen bij start in Monza: 'Je weet met Max...'
- 37 minuten geleden
- 3
Piastri pakt belangrijke punten in Monza maar ziet probleem: 'Race voelde soms eenzaam'
- 44 minuten geleden
Verstappen was niet ongerust na geven P1 aan Norris: 'Dat zag ik meteen'
- 55 minuten geleden
Veel gelezen
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus