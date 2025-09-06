Er zal nog één Dutch Grand Prix in de Formule 1 worden verreden, voordat Nederland van de kalender verdwijnt. Robert van Overdijk, directeur van Circuit Zandvoort en van de Dutch GP, heeft echter al grootse plannen voor ná 2026. Hij wil een van de prestigieuze Amerikaanse kampioenschappen naar ons landje brengen.

De Dutch Grand Prix keerde in 2021 terug op de kalender na een pauze van 36 jaar. Max Verstappen won de eerste drie edities op de gerenoveerde baan aan de Noord-Hollandse kust, waarvan de laatste in wisselvallige omstandigheden werd verreden. Het werd de Grand Prix met de meeste inhaalacties ooit. Lando Norris pakte de overwinning in 2024, voordat Oscar Piastri vorige week aan de beurt kwam - eveneens in een spectaculaire race. 2026 zal het laatste jaar worden van de Dutch Grand Prix en het zal een sprintweekend zijn.

IndyCar of NASCAR

"Wij hebben best wel veel ambitie op het circuit met alles wat we de afgelopen jaren hebben gedaan", begon Van Overdijk bij Ziggo Sport. "Maar om die heritage levend te houden, kijk ik het liefst met een schuin oog over de plas. IndyCar en NASCAR zijn dan de twee voor de hand liggende races om naar Nederland te halen. Het is een long shot, want ze hebben het namelijk nog nooit gedaan." De Champ Car is wel een keer in Assen en Zolder geweest, maar dat was een aftakking van de IndyCar met een andere organisatie. "NASCAR is nu wel voor het eerst de grens overgestoken naar Mexico, maar ja, dat is bij de buren, dus dat is gewoon de grens overrijden."

Persoonlijk droom van Van Overdijk

"Dat is niet vandaag of morgen geregeld", aldus de circuitdirecteur. "Maar het is wel een serie met een stuk entertainment eromheen wat hier fantastisch zou passen. Dat is een persoonlijke droom van mij." De IndyCar of NASCAR of Zandvoort zal in ieder geval niet vóór 2027 gebeuren. Renger van der Zande, die al jarenlang uitkomt in het IMSA WeatherTech SportsCar Championship, waar NASCAR overigens eigenaar van is, voegde toe: "Maar met Amerikanen kan je snel schakelen, hè. Als die gasten 'ja' zeggen, dan gaan ze ook."

Robert Doornbos vindt dat er dan wel een Nederlander mee moet rijden, als NASCAR hiernaartoe komt. "Dat doe ik wel", zo offerde Van der Zande zich op. F2-coureur zei dat hij mee zal doen, als de IndyCar naar Nederland komt.