Carlos Sainz is het nog altijd niet eens met de straf die hij kreeg voor het incident met Liam Lawson tijdens de Dutch Grand Prix. Tegenover de internationale media in Monza legt de Spanjaard uit dat hij bewijs verzamelt om het ‘misverstand’ recht te zetten.

Sainz kreeg uiteindelijk een tijdstraf van tien seconden, omdat hij aan de buitenkant van de Tarzanbocht probeerde Lawson in te halen, terwijl daar uiteindelijk onvoldoende ruimte was. Volgens de huidige regels heeft een coureur aan de buitenkant geen recht op de bocht als hij ter hoogte van de apex niet voorbij de spiegels van zijn concurrent zit.

Bewijs verzamelen

De Spanjaard vertelt dat hij na de race in Zandvoort nog met de stewards heeft gesproken: “Ik heb na de race met de stewards gepraat en er was sprake van een misverstand. Het werd me duidelijk dat ze, toen ze eenmaal al het bewijs hadden en wisten waar ze moesten kijken om de juiste beslissing te nemen, inzagen dat hun oordeel niet de beste was. Nu proberen we voldoende bewijs te verzamelen om de straf te laten schrappen.”

Stewards hebben complexe taak

Volgens Sainz heeft de FIA te snel een besluit genomen: “Ik vind bovendien dat er een commissie voor dit soort zaken zou moeten komen. De regels zijn al ingewikkeld genoeg, en het is niet hetzelfde als ze telkens door andere mensen worden geïnterpreteerd en toegepast. Als er een vaste commissie zou zijn, zouden we in ieder geval consistentie hebben. Hun taak is bijzonder complex, zeker onder tijdsdruk. Wat er in Zandvoort gebeurde, is het gevolg van de drang om snel een oplossing te vinden,” aldus Sainz.

