Lawson niet op de hoogte van VCARB-feestje om Hadjar-podium te vieren
Isack Hadjar beleefde afgelopen weekend in Zandvoort de kroon op zijn prachtige rookieseizoen met een podium in Nederland. Dit weekend werd er in Monza nog even een kort feestje georganiseerd om het heugelijke moment te vieren, al wist Liam Lawson van niks.
De één-na-laatste Dutch Grand Prix werd afgelopen zondag een uitstekende editie. Met de constant dreigende regen in het achterhoofd werd het spannend met alle verschillende tactieken, terwijl er ook op de baan genoeg te beleven viel. Zo zagen we Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Lando Norris het einde van de streep niet halen. Dat maakte ook weer de weg vrij voor bepaalde helden om op te staan. Hadjar pakte door een ijzersterke race in de duinen zijn eerste podium uit zijn loopbaan en ook Verstappen kon uiteindelijk een zeer welkome tweede plek pakken in Zandvoort.
Lawson niet uitgenodigd
Hadjar was natuurlijk dé grote man van de dag. De Fransman laat het hele seizoen al prachtige dingen zien en dat werd zondag in Zandvoort bekroond met het kroonstuk van dit seizoen: een podium. Een bijzonder en zeer verrassend resultaat, dat natuurlijk wel een feestje verdient om het te vieren. Kym Illman laat weten dat er op woensdagavond in het hotel nabij Monza nog een klein feestje georganiseerd werd door de Racing Bulls-formatie. De coureurs zelf waren verrassend echter niet uitgenodigd. Illman vroeg Lawson naar het feestje en de Nieuw-Zeelander reageerde zeer verbaasd op dat nieuws. Opmerkelijk.
