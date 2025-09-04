close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lawson, Tsunoda, Hadjar, socials

Lawson niet op de hoogte van VCARB-feestje om Hadjar-podium te vieren

Lawson niet op de hoogte van VCARB-feestje om Hadjar-podium te vieren

Brian Van Hinthum
Lawson, Tsunoda, Hadjar, socials

Isack Hadjar beleefde afgelopen weekend in Zandvoort de kroon op zijn prachtige rookieseizoen met een podium in Nederland. Dit weekend werd er in Monza nog even een kort feestje georganiseerd om het heugelijke moment te vieren, al wist Liam Lawson van niks.

De één-na-laatste Dutch Grand Prix werd afgelopen zondag een uitstekende editie. Met de constant dreigende regen in het achterhoofd werd het spannend met alle verschillende tactieken, terwijl er ook op de baan genoeg te beleven viel. Zo zagen we Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Lando Norris het einde van de streep niet halen. Dat maakte ook weer de weg vrij voor bepaalde helden om op te staan. Hadjar pakte door een ijzersterke race in de duinen zijn eerste podium uit zijn loopbaan en ook Verstappen kon uiteindelijk een zeer welkome tweede plek pakken in Zandvoort.

Lawson niet uitgenodigd

Hadjar was natuurlijk dé grote man van de dag. De Fransman laat het hele seizoen al prachtige dingen zien en dat werd zondag in Zandvoort bekroond met het kroonstuk van dit seizoen: een podium. Een bijzonder en zeer verrassend resultaat, dat natuurlijk wel een feestje verdient om het te vieren. Kym Illman laat weten dat er op woensdagavond in het hotel nabij Monza nog een klein feestje georganiseerd werd door de Racing Bulls-formatie. De coureurs zelf waren verrassend echter niet uitgenodigd. Illman vroeg Lawson naar het feestje en de Nieuw-Zeelander reageerde zeer verbaasd op dat nieuws. Opmerkelijk.

Gerelateerd

Racing Bulls
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

Hadjar over promotie naar Red Bull als teamgenoot Verstappen: 'In 2026 is dat makkelijker'
Hadjar in F1

Hadjar over promotie naar Red Bull als teamgenoot Verstappen: 'In 2026 is dat makkelijker'

  • 4 minuten geleden
Alonso hoort van plan om races in te korten en trekt vergelijking met voetbal
Plannen Formule 1

Alonso hoort van plan om races in te korten en trekt vergelijking met voetbal

  • 37 minuten geleden
Hamilton reageert op gridstraf in Monza door incident in Zandvoort: 'Straf is nogal hardcore'
Lewis Hamilton

Hamilton reageert op gridstraf in Monza door incident in Zandvoort: 'Straf is nogal hardcore'

  • 59 minuten geleden
'FIA gaat vergadering organiseren met motorleveranciers over terugkeer V8-motoren'
FIA en F1

'FIA gaat vergadering organiseren met motorleveranciers over terugkeer V8-motoren'

  • 1 uur geleden
Domenicali bevestigt interesse Turkije, Duitsland en Portugal in organiseren F1-race
Volle kalender

Domenicali bevestigt interesse Turkije, Duitsland en Portugal in organiseren F1-race

  • 2 uur geleden
Leclerc onthult speciale helm voor thuisrace in Monza | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Leclerc onthult speciale helm voor thuisrace in Monza | F1 Shorts

  • 2 uur geleden
  • 44
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus
 Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
75.000+ views

Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025

  • 25 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x