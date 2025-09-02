Financiële druk draait de nek om: 'Zuur dat Verstappen straks geen thuisrace meer heeft'
De Dutch Grand Prix nadert zijn einde. De editie van dit jaar was de voorlaatste keer dat de Formule 1 neerstreek in de kustplaats. Hoewel veel fans en journalisten het jammer vinden dat Zandvoort van de kalender verdwijnt, is er ook begrip voor de keuze die de organisatie heeft gemaakt, zo geven ook Sebastiaan Kissing en Jan Bolscher aan in de GPFans Raceteam-podcast.
F1-journalist Bolscher benadrukt dat hij Zandvoort zeker zal missen: "Ja, zeker. Ik vind het een hele leuke race om vanuit de paddock te volgen, maar ook om de race zelf te kijken. Inhalen is lastig, maar er gebeurt wel vaak van alles. Het weer is onvoorspelbaar en foutjes worden hard afgestraft. Uiteindelijk is het een race in Nederland, en dat ga je missen als Formule 1-fan, maar ook wij als bedrijf/merk. Ik vind het zeker jammer." Ook presentator Kissing vindt het zuur dat Nederland straks geen GP meer heeft. "Dat is al helemaal zo, omdat we een viervoudig wereldkampioen op de grid hebben staan die dan niet een thuisrace heeft; dat is dan wel zuur."
Geen steun maakt het lastig
Hoewel Bolscher het vertrek betreurt, begrijpt hij de keuze wel. "Ik snap wel dat ze denken: 'we gaan niet verlengen'. Ik weet niet wat de officiële reden is, maar ik denk dat ze verwachten dat het bezoekersaantal terugloopt. Als je dan geen steun krijgt als organisatie, ga je onderuit. Ik snap dus wel dat ze denken dat ze er nu beter mee kunnen kappen. Want als ze nog drie edities draaien die vervolgens halfvol zitten, dan ben je de sjaak. Dan sta je gewoon in het rood."
Financiële druk en toekomst Verstappen
Kissing wijst daarnaast op de hoge kosten waar de organisatie mee kampt: "Elke euro moet omgedraaid worden. Geen staatsteun, je moet alle tribunes bouwen. Dan wordt het wel heel pittig." Daarbij speelt ook de onzekere toekomst van Max Verstappen mee. Zonder de viervoudig wereldkampioen op de grid kan de aantrekkingskracht van Zandvoort nog verder afnemen.
