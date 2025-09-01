Jacques Villeneuve heeft na Dutch Grand Prix fel uitgehaald naar het optreden van Kimi Antonelli. De voormalig wereldkampioen van 1997 liet zijn licht schijnen over de jonge Mercedes-coureur na zijn incidenten op het circuit van Zandvoort. De Canadees begint zich hardop af te vragen of Antonelli wel wat te zoeken heeft op dit niveau.

Antonelli, nog altijd pas 19 jaar oud, kwam in opspraak na een botsing met Charles Leclerc van Ferrari, waarvoor hij een tijdstraf van 10 seconden kreeg. Later in de race kreeg hij nog eens 5 seconden straf voor te hard rijden in de pitstraat. De Italiaan debuteerde dit jaar in Melbourne en maakte al meerdere beginnersfouten, maar stond tijdens de Canadese GP wel al op het podium. Villeneuve was duidelijk niet onder de indruk van het optreden van de jonge Mercedes-rijder: "Een zet die je misschien in de Formule 4 of Formule 3 zou zien van een onervaren coureur." zo citeert PlanetF1 de oud-kampioen.

Formule 1 te veel?

De Canadees suggereerde zelfs dat de Formule 1 misschien te hoog gegrepen is voor de jonge rijder. Volgens Villeneuve was de fout van Antonelli niet zozeer een kwestie van snelheid, maar vooral een slecht berekende actie. De oud-coureur merkte op dat de inhaalactie van de rookie totaal onberekend was en niet zoals het hoort in de koningsklasse van de autosport. "Als je in de Formule 1 rijdt, maak je fouten. Je rijdt te hard en zit op de limiet. Maar dat was nog niet eens alles. Het was gewoon slecht ingeschat. Hij had dat niet moeten doen. Misschien is de Formule 1 gewoon te veel voor hem.”

Villeneuve countert Schiff

Naomi Schiff, collega van Villeneuve bij Sky F1, komt enigszins op voor de jonge Italiaan door te wijzen op de fouten die Max Verstappen maakte in zijn jonge jaren. Villeneuve moet daar niks van weten: "Hij zit in de Formule 1. "Hoe oud was Max toen hij in de Formule 1 kwam? Hoe oud was Lewis toen hij kwam? Precies. Dus dat is geen goed excuus. Max reed over de limiet, maar hij zat geen vier tienden van de pace. Hij zat op tempo. Kijk eens hoe ver hij achter lag voor de bocht. Hij lag twee autolengtes achter. Op welke planeet dacht hij dat dit goed zou komen? Het was gewoon een slechte, slechte inschatting van zijn kant, en hij zou in de Formule 1 beter moeten weten."