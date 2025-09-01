Andrea Kimi Antonelli ligt na de Dutch Grand Prix opnieuw onder vuur na een incident met Charles Leclerc. De jonge Mercedes-coureur crashte in zijn poging om de Ferrari-rijder in te halen, waardoor de race van Leclerc ten einde kwam. Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, benadrukt dat dit soort fouten allemaal leerprocessen zijn voor Antonelli.

De zijwieltjes onder het seizoen van Antonelli zijn in rap tempo er vanaf gevallen en sinds de start van het Europese seizoen kent de Italiaan een berg resultaten om van te huilen. Na de zomerstop is hij in Zandvoort wederom niet lekker voor de dag gekomen. Antonelli reed weliswaar geen verkeerde race, maar elimineerde plotseling Leclerc met een onbehouwen actie waarmee hij de Monegask raakte en zijn race vroegtijdig beëindigde. Het zorgde voor groot verdriet bij Leclerc, die de tweede Ferrari was die zondag uitviel. Antonelli werd bestraft met een tien seconden straf, terwijl hij later ook nog vijf seconden kreeg voor het overschrijden van de limiet in de pitstraat. Een grote domper voor de Italiaan, die daarmee als zestiende gekwalificeerd werd en dus wederom nul punten liet noteren.

Artikel gaat verder onder video

Wolff reageert

Wolff benadrukte nade race in Zandvoort dat hij wil dat Antonelli dit soort agressieve inhaalacties blijft proberen, ook al leidt dat soms tot fouten: "Als de vizier naar beneden gaat, heb je een monster en dat is wat we willen", zo citeert Motorsport.com de Oostenrijker. "Ik dacht tijdens de race: wat zou er gebeurd zijn als Kimi een Ferrari had ingehaald? Ik denk dat de mensen in Italië daar blij mee zouden zijn geweest. Italiaanse fans willen een Italiaanse coureur die vecht, die de auto tot het uiterste drijft en soms zelfs over de limiet. Dat is vandaag gebeurd. Vanuit het teamperspectief willen we natuurlijk geen Ferrari uitschakelen. Zeker niet. Ik weet zeker dat Kimi dat ook niet wil. Maar het is nu eenmaal zo. Het is hard racen. Jammer, het spijt me tegenover Charles en Ferrari."

Russell en Antonelli

Overigens liet Antonelli na afloop zien dat hij - ondanks zijn jonge leeftijd - wel al een vrij volwassen persoon is. Na afloop van de race zocht de zondebok van Ferrari het hol van de leeuw op. Hij ging langs in de motorhome van de Italianen om daar zijn excuses te maken aan zijn landgenoten. Een sportieve en grote actie die ook bij Fred Vasseur op applaus kan rekenen: "Het is een teken van klasse. Er zijn genoeg anderen die dit niet gedaan zouden hebben", zo zei hij kort bij Canal Plus. Antonelli moet nu weer door, want aankomend weekend staat zijn thuisrace in Monza op het programma.