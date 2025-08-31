Internet ontploft: racefans slopen FIA na straf voor Hamilton in Zandvoort

Lewis Hamilton is opnieuw in de problemen gekomen tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort. De Ferrari-coureur kreeg van de FIA-stewards een gridstraf van vijf plaatsen voor de volgende race, plus twee strafpunten op zijn licentie. Ondertussen is het internet ontploft en noemen vele racefans dit een 'idiote straf'.

Uit telemetriegegevens bleek dat Hamilton slechts 20 km/u langzamer reed dan normaal in de trainingen en zijn snelheid maar beperkt terugnam. Voor de FIA was dit niet genoeg: "We beschouwen een reductie van 20 km/u niet als ‘significant’ in een zone met dubbel geel." Het besluit betekent dat Hamilton, die dit seizoen al een reeks tegenvallers kende, opnieuw een forse tegenslag moet incasseren.

Internet ontploft

Toch zorgt de beslissing voor veel discussie: racefans uitten massaal kritiek op de FIA. Op sociale media wordt de straf neergesabeld en spreken supporters van een te strenge en inconsequente toepassing van de regels. Volgens velen wordt Hamilton harder aangepakt dan andere coureurs in vergelijkbare situaties, wat de reputatie van de FIA opnieuw onder vuur zet.

Wat zeggen de fans?

Iemand zegt in de reacties: "Vijf plaatsen toen Antonelli Charles uit de race kegelde was veel minder dan dit. Wat een bullshit." Iemand anders denkt dat dit pure haat is richting de zevenvoudig wereldkampioen: "Hamilton wordt echt zwaar gehaat in deze sport..." En dit allemaal in een lastige periode voor Hamilton: "Je blijft maar trekken aan een dood paard."

You are beating a dead horse literally — B ⁴ | Sil 25 (@lnw4rld) August 31, 2025

Russell's absolute speed *increased* under a yellow flag in Miami and he was spared a penalty.



Here, the FIA acknowledge that Hamilton did in fact slow down, and he was penalized anyway.



Still don't think the Stewards favour certain teams? — Anthony 🏁 (@ant_iuculano) August 31, 2025

You can’t tell me that they don’t treat Lewis way harsher than other drivers — Brazy (@Brazyy44) August 31, 2025

What the fuck is wrong with you??? Its always with lewis... — sofia (@soulsvlr) August 31, 2025

You clowns have been picking on him ever since you stole his title in 2021. You could have given the penalty before he retired, but you waited on purpose.. — n i c o (@nico__grc) August 31, 2025

Failing to slow? But you admit he did slow down considerably. How much did you want him to slow by?



Absolute nonsense this. The sport is becoming so boring to fans with this nonsense. — Sean (@dochertysean1) August 31, 2025

