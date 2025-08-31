Internet ontploft: racefans slopen FIA na straf voor Hamilton in Zandvoort
Internet ontploft: racefans slopen FIA na straf voor Hamilton in Zandvoort
Lewis Hamilton is opnieuw in de problemen gekomen tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort. De Ferrari-coureur kreeg van de FIA-stewards een gridstraf van vijf plaatsen voor de volgende race, plus twee strafpunten op zijn licentie. Ondertussen is het internet ontploft en noemen vele racefans dit een 'idiote straf'.
Uit telemetriegegevens bleek dat Hamilton slechts 20 km/u langzamer reed dan normaal in de trainingen en zijn snelheid maar beperkt terugnam. Voor de FIA was dit niet genoeg: "We beschouwen een reductie van 20 km/u niet als ‘significant’ in een zone met dubbel geel." Het besluit betekent dat Hamilton, die dit seizoen al een reeks tegenvallers kende, opnieuw een forse tegenslag moet incasseren.
Internet ontploft
Toch zorgt de beslissing voor veel discussie: racefans uitten massaal kritiek op de FIA. Op sociale media wordt de straf neergesabeld en spreken supporters van een te strenge en inconsequente toepassing van de regels. Volgens velen wordt Hamilton harder aangepakt dan andere coureurs in vergelijkbare situaties, wat de reputatie van de FIA opnieuw onder vuur zet.
Wat zeggen de fans?
Iemand zegt in de reacties: "Vijf plaatsen toen Antonelli Charles uit de race kegelde was veel minder dan dit. Wat een bullshit." Iemand anders denkt dat dit pure haat is richting de zevenvoudig wereldkampioen: "Hamilton wordt echt zwaar gehaat in deze sport..." En dit allemaal in een lastige periode voor Hamilton: "Je blijft maar trekken aan een dood paard."
Gerelateerd
Net binnen
Hadjar maakt tijdens het feesten zijn eerste trofee in F1 kapot na podiumplek
- 10 minuten geleden
- 3
Internet ontploft: racefans slopen FIA na straf voor Hamilton in Zandvoort
- 30 minuten geleden
- 7
Leclerc baalt van uitvalbeurt in Zandvoort en wijst schuldige aan: 'Het was zijn fout'
- 32 minuten geleden
Verstappen dolt met Hadjar over mogelijke samenwerking: "Verschrikkelijk"
- 1 uur geleden
Verstappen verloor hierdoor de controle tijdens Dutch GP | GPFans Race Day
- 1 uur geleden
FIA velt hard oordeel: Hamilton krijgt gridstraf voor volgende race én strafpunten na Dutch GP
- 1 uur geleden
- 7
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus
Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
- 19 augustus