Isack Hadjar is in Zandvoort de gevierde man met zijn podiumplek in zijn rookiejaar. Tijdens de persconferentie wordt Max Verstappen gevraagd of hij Hadjar mogelijk als nieuwe teamgenoot bij Red Bull Racing ziet, waarop de viervoudig kampioen op zijn eigen manier reageert.

Hadjar liet er het hele weekend in Zandvoort geen twijfel over bestaan dat hij sterk was. Zo noteerde de coureur van de Racing Bulls op zaterdag de vierde tijd. Tijdens de race wist hij de snellere Ferrari van Charles Leclerc achter zich te houden, en door de uitvalbeurt van Lando Norris schoof hij uiteindelijk nog een plekje op, waarmee hij zijn allereerste podiumplek behaalde en dat als rookie.

Hadjar en Verstappen dollen op persconferentie

Na de race werd Verstappen gevraagd of hij het zou zien zitten als Hadjar komend jaar zijn teamgenoot wordt. "Verschrikkelijk", reageerde Verstappen. "Ik maak natuurlijk een grapje", voegde de Nederlander er direct er aan toe. Hadjar kon het niet laten om erop in te spelen en grapt: "Ik wil niet naast Max rijden. Ik vind hem niet leuk. Dat is alles."

