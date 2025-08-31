Verstappen dolt met Hadjar over mogelijke samenwerking: "Verschrikkelijk"
Verstappen dolt met Hadjar over mogelijke samenwerking: "Verschrikkelijk"
Isack Hadjar is in Zandvoort de gevierde man met zijn podiumplek in zijn rookiejaar. Tijdens de persconferentie wordt Max Verstappen gevraagd of hij Hadjar mogelijk als nieuwe teamgenoot bij Red Bull Racing ziet, waarop de viervoudig kampioen op zijn eigen manier reageert.
Hadjar liet er het hele weekend in Zandvoort geen twijfel over bestaan dat hij sterk was. Zo noteerde de coureur van de Racing Bulls op zaterdag de vierde tijd. Tijdens de race wist hij de snellere Ferrari van Charles Leclerc achter zich te houden, en door de uitvalbeurt van Lando Norris schoof hij uiteindelijk nog een plekje op, waarmee hij zijn allereerste podiumplek behaalde en dat als rookie.
Hadjar en Verstappen dollen op persconferentie
Na de race werd Verstappen gevraagd of hij het zou zien zitten als Hadjar komend jaar zijn teamgenoot wordt. "Verschrikkelijk", reageerde Verstappen. "Ik maak natuurlijk een grapje", voegde de Nederlander er direct er aan toe. Hadjar kon het niet laten om erop in te spelen en grapt: "Ik wil niet naast Max rijden. Ik vind hem niet leuk. Dat is alles."
Gerelateerd
Net binnen
Hadjar maakt tijdens het feesten zijn eerste trofee in F1 kapot na podiumplek
- 9 minuten geleden
- 3
Internet ontploft: racefans slopen FIA na straf voor Hamilton in Zandvoort
- 29 minuten geleden
- 7
Leclerc baalt van uitvalbeurt in Zandvoort en wijst schuldige aan: 'Het was zijn fout'
- 31 minuten geleden
Verstappen dolt met Hadjar over mogelijke samenwerking: "Verschrikkelijk"
- 1 uur geleden
Verstappen verloor hierdoor de controle tijdens Dutch GP | GPFans Race Day
- 1 uur geleden
FIA velt hard oordeel: Hamilton krijgt gridstraf voor volgende race én strafpunten na Dutch GP
- 1 uur geleden
- 7
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus
Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
- 19 augustus