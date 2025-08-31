Verstappen ontsnapt aan crash en bespreekt hachelijk momentje met Norris

Max Verstappen vertrok zondagmiddag in de Dutch Grand Prix op de softbanden om zo een wapen te hebben tegenover de rappe McLarens. De Nederlander wist Lando Norris te verschalken, maar verloor toch even de controle over de wagen. Een wiebelende RB21 ging richting de Hugenholtzbocht, waarna Verstappen de wagen weer op het juiste spoor bracht.

De race in Zandvoort werd uiteindelijk een drama voor Norris. Hij viel namelijk in de slotfase uit met mechanische problemen. De Engelsman strijdt nog altijd samen met zijn teamgenoot om de wereldtitel, maar liep door de DNF wel een flinke achterstand op. Oscar Piastri staat inmiddels bovenaan met 309 punten. Norris blijft de nummer twee, maar kijkt nu tegen een gat van 34 punten aan.

Verstappen en Norris bespreken bijna DNF van Nederlander

Verstappen moest toeslaan in de eerste ronde, en dat lukte. Later in de race werd hij uiteindelijk weer ingehaald door Norris, maar het duo blikt achteraf samen terug op het moment, voor de camera van Viaplay. Norris stelt zich sportief op: "Goede actie in bocht twee." Verstappen legt vervolgens glimlachend uit: "Het was wel een beetje driften, maar er lag nog zand daar."

Max Verstappen didn't hold back at the start! 😮



And what a save into Turn 3 🤯#F1 #DutchGP pic.twitter.com/2Jk4L3I48e — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

