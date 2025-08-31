Carlos Sainz en Liam Lawson werden uiteindelijk twaalfde en dertiende tijdens de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort, maar het ging achteraf vooral over het incident waarbij Sainz schade aan zijn voorvleugel opliep en Lawson een lekke band kreeg. Sainz kreeg een straf en was na afloop niet blij met zowel Lawson als de FIA.

Na afloop baalde Sainz van het rijgedrag van Lawson, zo stelde hij tegenover onder meer GPFans. "Het incident is vrij duidelijk. Hoeveel voorbeelden hebben we gehad van incidenten tijdens de eerste bocht waar twee coureurs naast elkaar racen zonder onnodig contact. Met Liam (Lawson) lijkt het altijd lastig te zijn om dat mogelijk te maken. Hij lijkt altijd wat contact als voorkeur te hebben en het risico te nemen om zo'n incident te hebben. Hopelijk wordt dat met ervaring beter, want hij brengt onnodig veel punten in gevaar voor zichzelf."

Sainz ook niet blij met FIA

Vervolgens richt Sainz zijn pijlen op de FIA. Hij snapt namelijk niet dat hij de straf kreeg. Die straf was tien seconden. "Dat ik er dan een straf voor krijg, is een complete grap. Ik moet nog naar de stewards om een uitleg te krijgen en hoe zij denken over het incident. Het is onacceptabel. Het is niet het niveau dat F1 moet nastreven. Het maakt mij zorgen als coureur en als GPDA-directeur."

