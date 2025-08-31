De Grand Prix van Nederland werd zondag een race om niet snel te vergeten met uiteindelijk een podium met Oscar Piastri, Max Verstappen en Isack Hadjar. Na een vermakelijke race in de duinen heeft ook het internet uiteraard het woordje weer klaar over de ontwikkelingen in Zandvoort.

De één-na-laatste Dutch Grand Prix werd zondag een uitstekende editie. Met de constant dreigende regen in het achterhoofd werd het spannend met alle verschillende tactieken, terwijl er ook op de baan genoeg te beleven viel. Zo zagen we Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Lando Norris het einde van de streep niet. Dat maakte ook weer de weg vrij voor bepaalde helden om op te staan. Hadjar pakte zijn eerste podium uit zijn loopbaan, terwijl Oliver Bearman ook verre van ontevreden zal zijn met zijn zesde positie. Ook Verstappen zal toch niet ontevreden zijn, nadat hij als tweede over de streep kwam in zijn Zandvoort. Op X viel er na afloop in ieder geval genoeg na te bespreken.

Antonelli is a teenager. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) August 31, 2025

Piastri has never, not once in his entire career, suffered an engine failure. It was always gonna happen to Norris. — Tonto (@kobayashicore) August 31, 2025

Btw if Max does what Leclerc did to George there would be endless think pieces posted on here about how Max is a monster sent from hell it’s self.



I personally love it !!! Good racing — F1 Jayy (@F1JayyUK) August 31, 2025

Kimi Antonelli just became Italy's Number 1 enemy — sara (@_allthatglitz) August 31, 2025

This is why toto is still shopping, these blokes are shite. — brakeboosted (@brakeboosted) August 31, 2025

Piastri world champion. I’m here for it 💘 — ꜱɪɴᴅᴇʀᴇʟʟᴀ (@maze__xx) August 31, 2025

Clean and calm drive from Piastri!

Verstappen gave it his all, but the car just wasn't close enough for P1.

Hadjar, what a legend. He's a top contender for that second Red Bull seat next year! pic.twitter.com/RRTtXlx1Qk — Solo Dev (@GShastra58229) August 31, 2025

ROOKIE OF THE YEAR SHHHH pic.twitter.com/BGJAWotiRP — Yonan (@defimhamad) August 31, 2025

Kimi should be black flagged — FieryTrendingX (@FieryTrendingX) August 31, 2025

Championship is done. Piastri can't be stopped 🙌🇦🇺 — Ignition Australia (@Ignition_AU) August 31, 2025

Zac Brown 100% firing the people responsible for sabotaging the wrong car tonight. 😂 — Jason (@Certinfy) August 31, 2025

