Het internet geniet van Dutch Grand Prix: "Oscar Piastri wereldkampioen"
De Grand Prix van Nederland werd zondag een race om niet snel te vergeten met uiteindelijk een podium met Oscar Piastri, Max Verstappen en Isack Hadjar. Na een vermakelijke race in de duinen heeft ook het internet uiteraard het woordje weer klaar over de ontwikkelingen in Zandvoort.
De één-na-laatste Dutch Grand Prix werd zondag een uitstekende editie. Met de constant dreigende regen in het achterhoofd werd het spannend met alle verschillende tactieken, terwijl er ook op de baan genoeg te beleven viel. Zo zagen we Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Lando Norris het einde van de streep niet. Dat maakte ook weer de weg vrij voor bepaalde helden om op te staan. Hadjar pakte zijn eerste podium uit zijn loopbaan, terwijl Oliver Bearman ook verre van ontevreden zal zijn met zijn zesde positie. Ook Verstappen zal toch niet ontevreden zijn, nadat hij als tweede over de streep kwam in zijn Zandvoort. Op X viel er na afloop in ieder geval genoeg na te bespreken.
