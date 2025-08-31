Oscar Piastri heeft zondag soeverein de Grand Prix van Nederland op zijn naam geschreven. Teamgenoot Lando Norris viel in het slot van de race uit met technische problemen, waardoor de Australiër een belangrijke stap richting de wereldtitel zet. Hij reageert na afloop van zijn zege.

Piastri was - zoals we wel vaker in het weekend zien - wat langzamer dan teamgenoot Norris in de eerste paar trainingen, om uiteindelijk in de kwalificatie tóch weer als een duveltje uit een doosje op te duiken en er met de pole position vandoor te gaan. Piastri kon daardoor op zondag vanaf P1 beginnen, wat over het algemeen op Zandvoort een hele gunstige uitgangspositie is. Zo bleek ook op zondag weer: de leider in het wereldkampioenschap kwam eigenlijk nooit écht in de problemen en won de race op dominante wijze.

Piastri reageert

Na afloop van zijn overwinning in de duinen van Zandvoort reageert de McLaren-rijder op de race: "Natuurlijk voelt het goed. Het is wel lastig om Isack op te volgen na zojuist, maar ik zal mijn best doen. Ik heb de race onder controle gehouden wanneer het moest. Het is spijtig voor Lando. Ik heb mijn snelheid gebruikt wanneer ik kon. Het is wel wat anders dan een jaartje geleden. Dit was wel heel fijn. Ik heb het goed weten te doen in de kwalificatie en was blij met de snelheid vandaag. De safety cars maakten het wel wat spannender, maar het team heeft het geweldig gedaan. Er is nog een lange weg te gaan, maar we bekijken het van race tot race", besluit de Australiër.

