De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de Dutch Grand Prix bekend gemaakt. De Formule 1-race in Zandvoort gaat om 15:00 uur lokale tijd van start.

Oscar Piastri vangt de Grand Prix van Zandvoort aan vanaf pole position. De McLaren-coureur zette een 1:08.662 op het bord en wist daarmee teammaat Lando Norris nipt voor te blijven. De nummer twee in het wereldkampioenschap was in alle drie de vrije trainingen sneller dan de Australiër, maar bleef in de kwalificatie steken op een 1:08.674. Daarmee was het oranje duo een klap sneller dan de rest van het veld. Max Verstappen kwalificeerde zich als derde met een 1:08.925, gevolgd door de grote verrassing van de zaterdag: Isack Hadjar met een 1:09.208.

Artikel gaat verder onder video

FIA deed onderzoek naar Verstappen

De derde startplaats van Verstappen leek nog even op losse schroeven te staan. Na afloop van de kwalificatie werd duidelijk dat de FIA een onderzoek startte naar de thuisheld, omdat hij ruim drie seconden langzamer dan toegestaan deed over zijn in lap. Verstappen bleek echter van zijn gas te zijn gegaan voor gele vlaggen in sector drie, waarna de wedstrijdleiding besloot dat er verder niets met het voorval gedaan hoefde te worden. George Russell begint als vijfde aan de race in de badplaats, gevolgd door Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton. De top tien wordt gecompleteerd door Liam Lawson, Carlos Sainz en Fernando Alonso.

Bearman start vanuit de pitstraat

Het linkerrijtje wordt afgetrapt door Kimi Antonelli, gevolgd door Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon en Lance Stroll. Oliver Bearman vangt de race aan vanuit de pitstraat. De Haas-coureur kwalificeerde zich als negentiende, maar zijn monteurs werkten na afloop van de kwalificatie langer door aan de auto dan toegestaan. Binnen twee uur na het vallen van de vlag moet er een doek over de wagen gelegd worden. Dit is niet op tijd gebeurd.

De definitieve startopstelling voor de Dutch Grand Prix, met Oliver Bearman vanuit de pitstraat. #F1 #DutchGP pic.twitter.com/qRM3AbTCLo — Jan Bolscher (@bolscher_jan) August 31, 2025

Gerelateerd