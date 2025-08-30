Sergio Pérez werd deze week officieel aangekondigd als coureur van het nieuwe F1-team van Cadillac voor 2026. De Mexicaan zal samen met Valtteri Bottas de kleuren van de Amerikaanse renstal gaan verdedigen. En voor deze inspanningen wordt Pérez rijkelijk beloond, zo melden Mexicaanse media. En dit salaris brengt een bepaald risico met zich mee.

Pérez werd sinds zijn vertrek bij Red Bull Racing al snel in verband gebracht met een eventuele rentree in de sport via Cadillac. Afgelopen week werden deze geruchten bevestigd en werd de 35-jarige coureur aangekondigd als coureur voor 2026. De onderhandelingen met Pérez hadden echter wel wat voeten in de aarde, zo bleek al snel. En dit had mede te maken met de financiële voorwaarden die Pérez in z'n contract wilde laten opnemen. Uiteindelijk ging Cadillac overstag, maar dit is niet zonder risico's. Als Pérez en Cadillac weten te verrassen in 2026, dan kan de Amerikaanse renstal het financieel nog wel eens erg zwaar gaan krijgen.

Pérez bij Cadillac direct één van best betaalde F1-coureurs

Volgens Mexicaanse media heeft Pérez het voor elkaar gekregen een basissalaris van maar liefst 10 miljoen dollar per jaar op te laten nemen in zijn contract, zo laat PlanetF1 weten. Hiermee verdient Pérez ongeveer net zo veel als zijn periode bij Red Bull Racing. Pérez behoort in 2026 dus in één klap tot de best verdiende coureurs op de grid. Volgens een rapport van Record MX heeft Cadillac er echter vertrouwen in dat het dit salaris grotendeels kan terugverdienen met de sterke achterban van Pérez in onder meer Mexico. "De komst van Sergio 'Checo' Pérez naar Cadillac Formule 1 is geen goedkope operatie geweest, maar alles wijst erop dat het een zeer winstgevende onderneming zal worden voor het Amerikaanse team dankzij de enorme economische en commerciële impact die de Mexicaanse coureur vertegenwoordigt", zo klinkt het.

Pérez krijgt bonussen en merchandise-aandeel bovenop basissalaris

Naast een astronomisch basissalaris krijgt Pérez ook nog enorme bedragen bij ieder punt, iedere podiumplek en iedere overwinning die hij binnen weet te slepen. Daarnaast wordt zijn inkomen verder verhoogd via een aandeel dat hij heeft bedongen in de verkoop van zijn merchandise. Hoewel Cadillac niet bekend heeft gemaakt voor hoeveel seizoenen Pérez en Bottas hebben getekend, gaat de media in Mexico ervan uit dat het om meerdere seizoenen gaat. En deze zware financiële constructie rondom Pérez kan Cadillac in de problemen brengen.

Pérez kan 'Räikkönen-situatie' veroorzaken

De constructie rondom het contract van Pérez doet denken aan de situatie van Kimi Räikkonen bij Lotus in 2012-2013. De Fin kreeg toen naast een goed basissalaris ook extra betaald voor zijn prestaties en dat bracht Lotus bijna naar een faillissement. Het team had niet verwacht dat Räikkönen zo goed zou presteren en kon hierdoor niet aan alle financiële verplichtingen voldoen.

