Aston Martin brengt nieuwe safety car met 680pk uit voor Dutch Grand Prix

Aston Martin heeft een nieuwe safety car uitgebracht voor de Formule 1. Deze wordt tijdens de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort ingezet, mits dat natuurlijk aankomende zondag nodig is.

De safety car speelt een cruciale rol in de koningsklasse. Als er bijvoorbeeld een crash is gebeurd of er liggen allerlei brokkenstukken op de racelijn, dan kan de wedstrijdleiding ervoor kiezen om de safety car in te zetten. Deze komt op de baan terecht voor de coureur die op de eerste positie ligt. De deelnemers mogen de safety car, die bestuurd wordt door Bernd Mayländer, niet voorbij en dus rijden alle F1-coureurs op een veel langzamer tempo. Dit geeft marshals de kans om op een relatief veilige manier een gecrashte bolide aan de kant te zetten.

Nieuwe Vantage S

Mercedes-Benz en Mercedes-AMG waren de exclusieve partners van de Formule 1 van 1996 tot en met 2020, maar sinds 2021 is Aston Martin erbij gekomen. De safety car wordt afgewisseld tussen de Mercedes-AMG GT Black Series en de Aston Martin Vantage. Vanaf de Dutch Grand Prix dit weekend zal Aston Martin gebruikmaken van de Vantage S. De 4-liter twin-turbo V8 is met de hand gebouwd en levert maar liefst 680pk. Hij trekt op van 0 naar 100 km/u in 3,4 seconden en kan een topsnelheid bereiken van 325 km/u. De achterspoiler is aangepast om wat meer downforce te creëren en de safety car-lichten op het dak zouden nu stabieler en beter zichtbaar zijn.

