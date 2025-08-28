close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Christian Horner laughing in front of a Red Bull logo alongside a worried looking Laurent Mekies

Mekies naast teambaas Red Bull Racing ook directeur Red Bull Technology

Mekies naast teambaas Red Bull Racing ook directeur Red Bull Technology

Lars Leeftink
Christian Horner laughing in front of a Red Bull logo alongside a worried looking Laurent Mekies

Laurent Mekies, de opvolger van Christian Horner als teambaas van Max Verstappen en Red Bull Racing, heeft er nog een taak bijgekregen. De Fransman heeft, zo blijkt nu, ook een rol als directeur op zijn naam gekregen.

Dit blijkt uit documenten van Companies House, de Engelse versie van de Kamer van Koophandel. Dit betekent feitelijk dat Mekies, naast teambaas, nu ook onderdeel is van de directie van Red Bull Racing. Bij Red Bull is het opgesplitst in Red Bull Racing, Red Bull Technology en Red Bull Powertrains. Mekies heeft nu dus de leiding over Red Bull Racing als teambaas, maar is nu dus ook de directeur van Red Bull Technology. Hij zal daar dus de leiding krijgen over alles op het gebied van techniek, iets wat vrij logisch is gezien de achtergrond van Mekies als engineer. Marko gaf al aan dat Mekies zich vooral op het team en het technische aspect zou focussen, terwijl andere mensen zich op het motorproject gaan focussen.

Motorproject Red Bull en Ford

Dit betekent dat het dus niet helemaal duidelijk is wie de nieuwe directeur van Red Bull Powertrains is. Daar speelde Horner namelijk ook een grote rol, een rol die nu dus tijdelijk door meerdere mensen wordt ingevuld. Red Bull Powertrains, als dat nog niet duidelijk was, focust zich op het motorproject waar Red Bull met Ford aan begonnen is. Volgend jaar gaat het team met eigen motoren rijden, zowel met Red Bull als met Racing Bulls.

Gerelateerd

Max Verstappen Laurent Mekies

Net binnen

René Lammers voegt zich bij managementbureau Fernando Alonso
Lammers

René Lammers voegt zich bij managementbureau Fernando Alonso

  • 14 minuten geleden
Verstappen tegen kinderen zusje Victoria: 'Ga maar tennissen of voetballen'
Verstappen buiten F1

Verstappen tegen kinderen zusje Victoria: 'Ga maar tennissen of voetballen'

  • 39 minuten geleden
LIVE | F1 in Zandvoort: Verstappen bevestigt appje aan Pérez
LIVE!

LIVE | F1 in Zandvoort: Verstappen bevestigt appje aan Pérez

  • Vandaag 16:09
Hamilton over nieuwe reglementen 2026: 'Niemand is ooit tevreden in deze sport'
Hamilton over 2026

Hamilton over nieuwe reglementen 2026: 'Niemand is ooit tevreden in deze sport'

  • 1 uur geleden
Max Verstappen reageert op aangepaste F1-regels in Zandvoort | GPFans News
GPFans News

Max Verstappen reageert op aangepaste F1-regels in Zandvoort | GPFans News

  • 1 uur geleden
Mekies naast teambaas Red Bull Racing ook directeur Red Bull Technology
Red Bull

Mekies naast teambaas Red Bull Racing ook directeur Red Bull Technology

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
150.000+ views

Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar

  • 9 augustus
 Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
75.000+ views

Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'

  • 13 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus
 Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
75.000+ views

Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap

  • 11 augustus
 Hamilton komt met grote aankondiging, 'Verstappen en Piquet doen opvallende aankoop' | GPFans Recap
75.000+ views

Hamilton komt met grote aankondiging, 'Verstappen en Piquet doen opvallende aankoop' | GPFans Recap

  • 8 augustus

F1 standen

Coureurs 2025

Volledige coureurslijst
Ontdek het op Google Play
x