Laurent Mekies, de opvolger van Christian Horner als teambaas van Max Verstappen en Red Bull Racing, heeft er nog een taak bijgekregen. De Fransman heeft, zo blijkt nu, ook een rol als directeur op zijn naam gekregen.

Dit blijkt uit documenten van Companies House, de Engelse versie van de Kamer van Koophandel. Dit betekent feitelijk dat Mekies, naast teambaas, nu ook onderdeel is van de directie van Red Bull Racing. Bij Red Bull is het opgesplitst in Red Bull Racing, Red Bull Technology en Red Bull Powertrains. Mekies heeft nu dus de leiding over Red Bull Racing als teambaas, maar is nu dus ook de directeur van Red Bull Technology. Hij zal daar dus de leiding krijgen over alles op het gebied van techniek, iets wat vrij logisch is gezien de achtergrond van Mekies als engineer. Marko gaf al aan dat Mekies zich vooral op het team en het technische aspect zou focussen, terwijl andere mensen zich op het motorproject gaan focussen.

Motorproject Red Bull en Ford

Dit betekent dat het dus niet helemaal duidelijk is wie de nieuwe directeur van Red Bull Powertrains is. Daar speelde Horner namelijk ook een grote rol, een rol die nu dus tijdelijk door meerdere mensen wordt ingevuld. Red Bull Powertrains, als dat nog niet duidelijk was, focust zich op het motorproject waar Red Bull met Ford aan begonnen is. Volgend jaar gaat het team met eigen motoren rijden, zowel met Red Bull als met Racing Bulls.

