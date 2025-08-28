Russell behandelt opmerkingen Hamilton: "Natuurlijk praat hij onzin"
Russell behandelt opmerkingen Hamilton: "Natuurlijk praat hij onzin"
Lewis Hamilton baarde in Hongarije enorm opzien met zijn zeer zelfkritische opmerkingen na zijn prestaties en ook in Zandvoort zijn zijn woorden nog steeds onderwerp van gesprek. George Russell schildert de woorden van zijn voormalig teamgenoot af als 'onzin'
Na een hoopgevende comeback in België, waarin Hamilton verkozen werd tot Driver of the Day, was de hoop groot om wederom een mooi weekend te beleven in Hongarije, vlak voor het ingaan van de zomerstop. Met Charles Leclerc op P1 in de kwalificatie, kon er niet gezegd worden dat het team van Ferrari de zaakjes niet goed voor elkaar had. Voor Hamilton liep het echter allemaal wel wat anders. De zevenvoudig wereldkampioen vond in Q2 op P12 zijn Waterloo en moest dus lijdzaam toezien hoe zijn teammaat de spotlights stal in Boedapest. Ook op de zondag kwam daar weinig verbetering in.
Nutteloos
Hoewel Hamilton bekendstaat om zijn emotionele reacties na afloop van sessies, zakte hij voor de camera van Sky Sports dat weekend wel héél ver door de grond. Op de boardradio foeterde hij al: "Elke keer, elke keer weer." De grote vraag was waarop hij doelde: "Het is elke keer mijn schuld. Ik ben nutteloos, totaal nutteloos. Het team heeft helemaal geen problemen. Je ziet dat de auto op pole position staat", zo stelde de zwaar aangeslagen Brit. Vervolgens meende hij zelfs dat het team beter naar andere opties kan gaan kijken: "Ze moeten wellicht een andere coureur gaan nemen", zo zei Hamilton. De uitspraken hadden in de zomerstop natuurlijk veel teweeggebracht en ook in Zandvoort zijn deze weer onderwerp van gesprek.
Onzin
Russell krijgt in Nederland de vraag wat hij vindt van de opmerkingen van zijn oud-teammaat. "Natuurlijk praat hij onzin als hij zoiets zegt. Hij is naar mijn mening de beste coureur aller tijden", zo zegt hij tegenover onder meer GPFans. "Als je net van het circuit komt en naar de media gaat binnen tien minuten, heb je allerlei emoties. Als je een slechte dag hebt, is dat hoe je je voelt. Als je een goede dag hebt, is alles anders. Hij is nog steeds een exceptionele coureur. Hij won meteen aan het begin van het jaar een sprintrace in China. Hij heeft het duidelijk nog steeds. Formule 1 is geen gemakkelijke sport. Charles is ook een geweldige coureur. Na veertien races kijkt waarschijnlijk elke coureur, op twee na, uit naar 2026, met verse kansen op een kampioenschap. Iemand als Lewis leeft daarvoor, niet voor punten.
